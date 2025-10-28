Los médicos que atendieron al bebé arrojado a un contenedor en Porto Cristo sostienen que nació con vida

La Audiencia Provincial de Mallorca volvió a estremecerse este martes durante la segunda sesión del juicio con jurado por el asesinato de un bebé en Porto Cristo. Los testimonios de los médicos que atendieron al recién nacido sacaron a la luz la escalofriante posibilidad de que la criatura pudiera haber nacido con signos de vida, a pesar de haber sido abandonada en un contenedor tras el parto.

El doctor que estaba de guardia en Pediatría y una médica de Urgencias del Hospital de Llevant coincidieron en sus declaraciones: aunque el feto, de entre 22 y 26 semanas, tenía muy pocas probabilidades de sobrevivir, los indicios observados al llegar al hospital sugerían que la bebé no nació muerta de manera inmediata. Entre esos indicios, destacaba la presencia de hemorragias que, según la autopsia, sólo podrían haberse producido si la criatura hubiera tenido signos de vida al nacer.

Un enfermero presente en el equipo de reanimación relató que el monitor mostraba latidos, aunque matizó que estos podían deberse a las maniobras de reanimación aplicadas por el personal sanitario. «No soy quién para decir si estaba vivo o muerto», afirmó con voz serena, mientras la sala guardaba un silencio sobrecogedor.

Durante el interrogatorio, la defensa de la madre intentó destacar posibles incongruencias en la declaración de los médicos sobre la viabilidad del feto, pero el testigo negó haber cambiado su versión: «No estoy cambiando de opinión», replicó, defendiendo su criterio profesional. La médico de Urgencias, por su parte, afirmó que médicamente había signos de vida, diferenciando entre la presencia de actividad vital y la viabilidad del feto en las condiciones en que nació.

Los detalles del caso, que estremecieron a toda la comunidad, ocurrieron el 3 de noviembre de 2023, cuando la madre, embarazada de 26 o 27 semanas, dio a luz en un vehículo junto a su hermana y su cuñado. Según la Fiscalía, tras el parto, la mujer entregó al hombre el cuerpo del bebé para que lo arrojara a un contenedor, huyendo inmediatamente del lugar mientras la recién nacida quedaba abandonada a su suerte.

La Fiscalía pide prisión permanente revisable para la madre y el tío, acusados de asesinato, y multa de 5.400 euros para la tía, acusada de omisión del deber de socorro. Los interrogatorios a los acusados se esperan para el viernes, cerrando una semana marcada por testimonios estremecedores y revelaciones que han puesto a toda Mallorca en vilo.

El juicio no solo cuestiona los hechos concretos, sino que plantea un debate sobre el límite entre la vida y la muerte al momento del nacimiento, mientras la sociedad sigue conmocionada por un caso que, por su crueldad, ha estremecido incluso a los profesionales sanitarios que acudieron al lugar.