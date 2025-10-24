Arranca el juicio contra la madre y el tío que arrojaron a su bebé vivo a un contenedor en Manacor

El Tribunal del Jurado de la Audiencia Provincial de Palma ha iniciado este viernes el juicio contra la mujer y el tío de un bebé que murió tras ser arrojado a un contenedor en Porto Cristo en noviembre de 2023. La Fiscalía les acusa de asesinato y solicita prisión permanente revisable. El juicio, que comenzó con la constitución del jurado a las 09:30 horas y contempla la lectura de los escritos de acusación, la proposición de pruebas y el interrogatorio de los acusados.

Según el Ministerio Público, la madre, embarazada de 26 o 27 semanas, dio a luz en el interior de un vehículo en compañía de su hermana y su cuñado. A pesar de encontrarse a pocos metros de un hospital, entregó a su bebé al hombre, quien lo arrojó a un contenedor. La Fiscalía sostiene que el bebé estaba vivo en el momento del acto y que sus progenitores actuaron con la intención de acabar con su vida o, al menos, aceptando el riesgo mortal.

Como consecuencia, la recién nacida sufrió parada cardiorrespiratoria y traumatismo craneal, falleciendo en el lugar. Una tercera persona presente no alertó a los servicios de emergencia y enfrenta una multa de 5.400 euros por omisión del deber de socorro.

El suceso, ocurrido el 3 de noviembre de 2023, fue descubierto gracias a llamadas de vecinos que alertaron a la Policía Nacional y a la Policía Local de Manacor. Los agentes encontraron a la recién nacida, de más de seis meses de gestación, envuelta en ropa dentro del contenedor, y procedieron a su traslado a un hospital cercano.

Tras las investigaciones, se identificó a los tres implicados, que inicialmente habían intentado simular un accidente con la placenta. La madre fue detenida con hemorragia interna y hospitalizada bajo custodia, mientras que los otros dos fueron arrestados al día siguiente.

El juicio con jurado popular continúa con la exposición de pruebas y testigos que determinarán la responsabilidad de los acusados en este crimen estremecedor que ha conmocionado a Mallorca.