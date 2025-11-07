Terror en Palma: Retiene a su amiga en el baño y la amenaza con un cuchillo de 20 centímetros

Palma vivió una noche de auténtico pánico el pasado jueves, cuando una joven logró pedir ayuda a través de la aplicación AlertCops tras ser encerrada y amenazada con un cuchillo por un amigo en una vivienda de la ciudad.

Lo que parecía una simple visita amistosa acabó convirtiéndose en un episodio de terror doméstico.

Según ha informado la Jefatura Superior de Policía de Baleares, la mujer consiguió enviar una alerta desesperada al 091 antes de que la comunicación se cortara bruscamente. En ese momento, los agentes comprendieron que cada segundo contaba.

Gracias a la geolocalización de la aplicación policial, varias patrullas se movilizaron de inmediato hacia el lugar. Al llegar, no encontraron a nadie dentro de la vivienda, pero la tensión se mascaba en el ambiente. Poco después, los agentes divisaron a una pareja discutiendo acaloradamente en plena calle.

Cuando se acercaron, la mujer —visiblemente alterada— señaló al hombre y gritó que él tenía su teléfono móvil. Al registrarlo, los policías descubrieron el dispositivo en su bolsillo, confirmando su relato.

La víctima relató que el hombre, un conocido suyo, la había llevado hasta su casa, donde comenzó el calvario. Primero le escondió el móvil sin explicación. Ella logró recuperarlo y se refugió en el baño, intentando protegerse y pedir ayuda. Pero él la siguió hasta allí. Dentro del reducido espacio, el agresor sacó un cuchillo de 20 centímetros de hoja y, con una frialdad escalofriante, la amenazó: «Si vuelves a usar el móvil, te voy a rajar».

Las palabras, cargadas de violencia, dejaron a la mujer paralizada por el miedo. Poco después, los agentes lograron intervenir y detener al sospechoso, de nacionalidad española, encontrando entre su ropa el arma blanca presuntamente utilizada. El individuo fue arrestado como presunto autor de un delito de amenazas graves y detención ilegal.

La Policía Nacional subraya la importancia de la aplicación AlertCops, que permitió una respuesta rápida y eficaz. Gracias a ella, la víctima pudo ser localizada antes de que la situación derivara en algo aún peor.

El suceso ha conmocionado a los vecinos de la zona, que todavía no salen de su asombro por lo ocurrido en una tranquila noche de Palma que, por momentos, se convirtió en una escena de auténtico horror.