El Consell de Mallorca avisa a los rent a car que están obligados a notificar el volumen de sus flotas antes de la regulación

El Consell de Mallorca ha reunido este martes a las dos patronales de alquiler de coches que operan en Mallorca para anunciarles que recibirán una notificación que los insta a declarar el número de vehículos de alquiler de sus flotas, para poder aplicar la Ley de regulación de afluencia de vehículos en Mallorca tan pronto como se apruebe en el Parlamento de las Islas Baleares.

El consejero de Territorio, Movilidad e Infraestructuras, Fernando Rubio, y el director insular de Movilidad, Rafel Oliver, han comunicado a las patronales BALEVAL y AEVAB que el Consell de Mallorca ya ha encargado un nuevo estudio de carga. Este documento será el que fijará el cupo tanto de los vehículos que entran por los puertos como de los que están destinados al alquiler. A este encuentro han asistido representantes de las dos entidades, liderados por sus presidentes, Ramon Reus (AEVAB) y Cristóbal Herrera (BALEVAL).

La proposición de ley de regulación de afluencia de vehículos, aprobada por el Consell de Mallorca el pasado 5 de junio, determina que la institución tiene que fijar un techo y regular los coches de alquiler que operan en la isla. Al respecto, el consejero Fernando Rubio ha explicado: «El artículo 16 de la normativa recoge una serie de obligaciones de información que las empresas de alquiler de vehículos tienen que facilitar al Consell para poder concretar estos límites. Ya hemos solicitado datos a otros organismos y muy pronto dispondremos de las cámaras para cuantificar los vehículos. La norma también estipula que tenemos que escuchar y pedir información directamente a las empresas del sector, y eso es precisamente lo que hemos hecho hoy».

El consejero de Territorio ha explicado también que ha informado a las patronales del sector que recibirán una notificación para requerirles la información sobre el número de vehículos de sus flotas. Rubio ha asegurado: «Nuestro objetivo es tener todo el trabajo hecho para aplicar la ley tan pronto como se apruebe en el Parlamento, un trámite que podría poducirse entre los meses de octubre y noviembre. Con respecto a los vehículos de alquiler, los únicos datos de los que disponemos son de un estudio del Gobierno del año 2017 que hacía una estimación de entre 55.000 y 60.000 coches en Mallorca; han pasado nueve años y es más que evidente que se tendrán que actualizar».

Según el artículo 16 de la ley que tramitará el Parlament, las empresas de alquiler de los vehículos sin conductor o conductora están obligadas a comunicar en el Consell Insular de Mallorca, a través de la plataforma informática de intermediación de datos que se establezca a este efecto y con una periodicidad mínima diaria, las matrículas o número de bastidor en el caso de no tener matrícula asignada, de todos los vehículos que entren y salgan de la isla de Mallorca, junto con el día y la hora en que se produce la entrada y la salida. También tienen obligación de comunicar las nuevas matriculaciones de vehículos que hayan entrado a la isla sin matricular. Mientras no esté implementada la plataforma mencionada, la comunicación podrá efectuarse a través de la aportación documental que a este efecto se disponga por resolución del Consell Insular.