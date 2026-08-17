La Promesa, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Es más que evidente que estamos ante una historia verdaderamente fascinante que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. Y siendo honestos, no es para menos. Esta semana, en los nuevos capítulos de La Promesa, veremos cómo Máximo finalmente cede y acepta reconocer a Ángela, mientras que Samuel asegura a Carlo que el beso con María fue solamente un impulso. Máximo acepta marcharse de palacio mientras que Curro lee la carta que ha recibido de la Casa Real. Todo ello mientras Jacobo pretende contar que Martina y Adriano lo han traicionado. Esto es lo que veremos esta semana en La Promesa, desde el lunes 17 de agosto (Capítulo 885) al viernes 21 de agosto (Capítulo 889).

Lunes 17 de agosto en ‘La Promesa’ (Capítulo 885)

Julieta confiesa a Manuel que Lorenzo casi la golpea, por lo que él se enfrenta al capitán. María se ha dado cuenta de la tristeza de Carlo y le promete que se casarán pronto, mientras que Máximo exige a Alonso que despida a Cristóbal, pero el marqués decide no hacerlo. Petra confiesa a Pía que, en el pasado, hizo algo malo a Tomasa, mientras que Curro trata de propiciar un acercamiento entre Ángela y Máximo. A pesar de los esfuerzos, lo cierto es que el duque lo echa por tierra con sus comentarios. Carlo se enfrenta a Samuel, acusándolo de haberle mentido. Julieta confiesa a Manuel que tiene pensado marcharse para que Ciro vaya tras ella y le deje en paz. Todo ello mientras Jacobo pide explicaciones a Adriano por su traición con Martina.

Martes 18 de agosto en ‘La Promesa’ (Capítulo 886)

Jacobo se contiene en el último momento y no golpea a Adriano, y este le cuenta a Martina lo ocurrido. Manuel trata de convencer a Julieta para que no se marche, pero la joven teme que Ciro use su amor para hundirlo. Curro intenta que Ángela acepte el reconocimiento de Máximo, pero ella se niega, puesto que prefiere lidiar con un escándalo que deber nada a un padre que la repudia. Samuel hace saber a Carlo que el beso con María solamente fue un impulso, pero él no se lo cree. Ángela pide a Máximo hablar como adultos, y es entonces cuando le exige que se marche, cuanto antes, de palacio.

Miércoles 19 de agosto en ‘La Promesa’ (Capítulo 887)

Máximo acepta dejar en paz a Ángela, mientras que Ciro informa a Julieta que se marcha de viaje unos días y quiere que ella lo acompañe. Pía encara a Tomasa y le pregunta qué le está haciendo a Petra, mientras que Martina y Adriano no saben cómo actuar respecto a Jacobo. No tardan en llegar a la conclusión de que no deben buscar excusas: tienen que luchar por su amor. Samuel advierte a María que Carlo está al tanto del beso, mientras que Martina finge ante Ciro que Julieta se encuentra fatal. Leocadia y Lorenzo preguntan a Jacobo por su distanciamiento con Martina y Adriano, pero él no comparte detalles. Leocadia se enfrenta a Máximo tras conocer su decisión y le acusa de huir. Cristóbal interrumpe la discusión con una carta de la Casa Real para Curro.

Jueves 20 de agosto en ‘La Promesa’ (Capítulo 888)

Curro lee la carta del rey y no tarda en darse cuenta de que se trata de la ratificación oficial del condado de Linaja. Pero no es todo, puesto que hay una noticia más que va a cambiar su vida para siempre. Manuel, por su parte, tiene planes para Julieta mientras Ciro está de viaje: va a fingir que se marcharán a lugares distintos para poder escaparse juntos. María intenta explicar a Carlo lo del beso con Manuel, pero él no atiende a razones. Martina y Adriano tratan de apaciguar a Jacobo, pero él sigue enfadado. ¡No acepta excusas! Pía quiere saber qué le ocurre a Petra con su hermana, por lo que la señora de Arcos acaba rompiendo a llorar, confesando que le hizo algo terrible.

Viernes 21 de agosto en ‘La Promesa’ (Capítulo 889)

Petra confiesa a Pía que ella misma fue quien provocó que mandasen a Tomasa a trabajar con los Buenaventura. ¡Pero todavía oculta algo aún más grave! Por si fuera poco, Pía intercede por María Fernández ante Carlo para que la entienda y puedan reconciliarse, mientras que Manuel y Julieta llegan al lugar de su escapada. María y Carlo tienen un acercamiento, pero terminan reprochándose que terminaran juntos de forma fortuita. Jacobo no tiene reparos a la hora de lanzar un órdago: pretende llamar a toda la familia y contarles cómo Martina y Adriano lo han traicionado. Manuel reserva dos habitaciones en el hotel, puesto que desea que la joven descanse. Visiblemente conmovida, Julieta decide besar a Manuel de forma apasionada.