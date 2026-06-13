Cómo se escribe tersas o térsas

¿Se escribe tersas o térsas? En este caso saber cómo acentuar palabras nos ayudará a evitar este error. Toma nota de la norma, la definición y ejemplos que te evitarán volver a equivocarte, aprende a mejorar tu ortografía. Hay palabras que parecen sencillas hasta que llega el momento de escribirlas. Entonces surge la duda. Una de ellas es tersas. Mucha gente se pregunta si la forma correcta es tersas o térsas, especialmente cuando la ha escuchado más veces de las que la ha visto escrita.

La respuesta, en realidad, no deja lugar a interpretaciones: la forma correcta es tersas, sin tilde.

La forma térsas, por el contrario, no está recogida por la normativa ortográfica vigente ni figura en los diccionarios de referencia del español. Es un error bastante común, pero sigue siendo un error.

Por qué «tersas» no lleva tilde

La palabra tersas se divide en dos sílabas: ter-sas. La fuerza de pronunciación recae sobre la primera sílaba, por lo que estamos ante una palabra llana o grave.

Y aquí entra en juego una norma muy conocida del español. Las palabras llanas no llevan tilde cuando terminan en vocal, en «n» o en «s». Como tersas termina precisamente en «s», no necesita ningún acento gráfico.

A veces la confusión aparece porque al pronunciar la palabra se percibe claramente dónde está el golpe de voz. Sin embargo, la tilde no se coloca únicamente por cómo suena una palabra. Si así fuera, gran parte del idioma estaría llena de acentos innecesarios.

Basta con pensar en términos cotidianos como mesas, casas, cartas o flores. Todos comparten una estructura parecida y ninguno lleva tilde. Con tersas sucede exactamente lo mismo.

Significado de tersa y tersas

Más allá de la ortografía, también resulta interesante entender qué significa realmente esta palabra. Cuando algo se describe como terso o tersa, normalmente se quiere transmitir una sensación de suavidad y uniformidad. No hay rugosidades evidentes, arrugas marcadas ni imperfecciones visibles. La superficie presenta un aspecto limpio y cuidado.

Por eso el término aparece con tanta frecuencia en el ámbito de la estética y el cuidado personal. Es habitual encontrar referencias a una piel tersa cuando se habla de hidratación, juventud o buen estado de la piel.

Pero su uso no se limita a ese contexto. Una tela recién planchada puede quedar tersa. La superficie de una mesa pulida también. Incluso algunos escritores utilizan el adjetivo para describir el agua tranquila de un lago o el acabado de ciertos materiales.

Errores habituales

Curiosamente, muchas faltas de ortografía no nacen por desconocimiento absoluto, sino por una mezcla de intuición y memoria visual. Con térsas ocurre algo parecido.

Hay personas que añaden la tilde porque creen que la pronunciación la requiere. Otras simplemente han visto la palabra escrita de forma incorrecta en internet y terminan reproduciendo ese error sin darse cuenta.

No es algo extraño. Cuanto más se repite una grafía equivocada en redes sociales, foros o publicaciones poco revisadas, más familiar llega a parecer. El cerebro acaba aceptándola como posible, aunque no lo sea.

También influye el hecho de que muchas dudas ortográficas surgen con palabras que no utilizamos todos los días por escrito. Las escuchamos con frecuencia, sí, pero rara vez nos detenemos a comprobar cómo se escriben.

Por eso, cuando aparece una incertidumbre razonable, lo más fiable sigue siendo acudir a fuentes lingüísticas reconocidas y actualizadas.

La forma correcta

Si necesitas escribir esta palabra en un correo, un trabajo académico, un artículo o cualquier otro texto, no hay mucho margen para la duda: la forma válida es tersas.

Puedes escribir frases como «las manos permanecen tersas», «las telas quedaron tersas después del planchado» o «las hojas son verdes y tersas». Todas son construcciones correctas.

Lo que conviene evitar es la grafía térsas, ya que no está aceptada por las normas ortográficas del español y se considera incorrecta en cualquier contexto formal.

Al final, la explicación es más sencilla de lo que parece. Tersas es una palabra llana terminada en «s», cumple perfectamente las reglas generales de acentuación y, por ese motivo, se escribe sin tilde.

Así que, si vuelves a encontrarte con esta duda en el futuro, la respuesta será la misma: tersas, siempre sin acento gráfico.

Más ejemplos de que se escribe tersas

Toma nota de este significado con los ejemplos necesarios para entender su uso, solo de esta manera podrás escribirlo correctamente.

Limpio, claro, bruñido y resplandeciente. Tienes una piel tan tersa, de verdad qué no se cómo lo haces con el ritmo de vida actual es imposible poder dedicarse el tiempo que se necesita, si puedes hacerte una limpieza semanal profesional eres toda una privilegiada.

Liso, sin arrugas. A Alberto le encanta que la cama esté tersa, es un maniático a la hora de poner todas las sábanas bien, sin ninguna arruga y completamente lisas.

Dicho del lenguaje, del estilo, etc.: Puros, limados, fluidos, fáciles. En esas tersas palabras del texto se notaba su experiencia como narrador.

Con estos ejemplos y definiciones podremos entender mucho mejor el uso de la palabra tersas en cualquier texto. Recuerda que se escribe sin acento, empieza a mejorar tu escritura, atrévete a incluir este adjetivo de una manera sencilla y sin ninguna duda.