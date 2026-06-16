China es el gran beneficiado de la paz entre EEUU e Irán: liderará junto a India y Japón las compras de crudo barato

El acuerdo al que han llegado EEUU e Irán para acabar con el conflicto y reabrir el estrecho de Ormuz ha hecho que los precios del petróleo empiecen a bajar y ahora se encuentran en torno a los 80 dólares. El resultado de este acuerdo de paz es que los países que se encontraban con las reservas más bajas van ahora a comprar para volver a reabastecerse. En concreto, «China sería el principal país que recurriría a este método, ya que ha sido uno de los que se ha visto más afectados por los cortes de tráfico en el estrecho de Ormuz», indica a OKDIARIO José Luis Moreno, profesor de ESIC de geoeconomía y autor del libro Geoeconomía Estratégica.

Sin embargo, no es el único, debido a que «esta situación afectaría a gran parte de los países asiáticos, entre los que también se incluyen India, Japón, Corea del Sur y Filipinas», explica Moreno.

En contraposición, en esta carrera por acumular reservas de petróleo no tendrá tanto protagonismo Europa porque sería el segundo comprador de petróleo por detrás de todos los países asiáticos.

«En estos momentos, Europa no necesita tanto petróleo porque ha estado comprando a México y a Estados Unidos, y con eso puede tirar. Además de lo que le llega por parte de Rusia, pero de forma encubierta, a través de otros países como Marruecos», defiende.

Por otro lado, «la salida de Emiratos Árabes de la OPEP es un mensaje claro de que van a saltarse los acuerdos de la OPEP y van a poner mucho más petróleo en el mercado. De hecho, creo que eso es lo que quiere hacer Emiratos Árabes, sacar como 2 millones y medio de barriles diarios, con lo cual eso le quitaría presión a la demanda de petróleo actual», sostiene.

Los precios del petróleo se mantendrán en torno a los 80 dólares por mes

También se cree que el precio del petróleo habría tocado suelo a raíz de este acuerdo de paz y se situaría en torno a los 80 dólares durante los próximos meses. «Esa primera bajada del petróleo que todo el mundo sitúa en torno a los 80 dólares va a resistirse. Ese suelo de 80 dólares, es decir, es difícil que vuelva a los 60 dólares que había antes de la crisis del estrecho de Ormuz. Así, la tendencia a futuro es que el petróleo va a bajar, pero en el medio plazo, los próximos seis o siete meses, yo creo que se va a congelar en torno a esos 80 dólares», aclara Moreno.

El motivo de que los precios del petróleo se vayan a mantener en torno a esa cifra es que todavía quedan muchos pasos por dar y, primero, tras el acuerdo de paz, se tendría que firmar un armisticio que contaría con unos plazos de hasta dos meses para cerrar todos los acuerdos.