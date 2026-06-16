Las abuelas tiraban harina por el inodoro durante el franquismo: una cucharada durante la noche resolverá un problema que enfrenta todo español

Existe un elemento en casa que es más útil de lo que creemos. Se trata de la harina, la cual es perfecta para tareas como la limpieza del baño. Hay otra tarea que puede aparentar ser extraña o anticuada, pero que tiene razones prácticas y es echar harina por el inodoro.

Este método, transmitido de generación en generación, ha servido como medio eficaz para contrarrestar olores y mantener la limpieza. La harina, sea blanca, tostada o integral, posee propiedades que ayudan a absorber y neutralizar los olores. Su uso se debe a su capacidad de adherirse a las paredes de la taza y crear una capa protectora.

Para que tenga efecto, se debe aplicar de manera correcta. Primero se tira de la cadena para humedecer las paredes y luego uno se asegura de que la harina se adhiera de manera correcta. Posteriormente, se esparce una cucharada de harina uniformemente, concentrándose sobre todo en zonas mal limpias o con manchas visibles.

Otros métodos como el vinagre

También hay otros métodos, como mezclar vinagre con bicarbonato de sodio, que genera el mismo efecto al ayudar a eliminar manchas, desinfectar superficies y eliminar olores. Otra costumbre, ante la ineficacia de varios ambientadores, es echar sal en la taza, lo cual también ayuda como aromatizador casero.

Para ello, es necesario mezclar dos cucharadas de sal gruesa con otras dos de bicarbonato y se frota con una escobilla o un paño. También se pueden añadir unas gotas de un aceite esencial de preferencia (ya sea de limón, lavanda o eucalipto) para intensificar la aromatización del espacio. Es aconsejable que, para que el olor se note al día siguiente, se realice este método por la noche, al tener el baño menos uso, y hay que dejar la tapa bajada. Asimismo, la sal posee propiedades antibacterianas y antisépticas que ayudan a eliminar manchas y eliminar restos orgánicos.