El antiguo proverbio alemán que explica el paso del tiempo con una comparación inolvidable

La vida es pasajera y es ahí donde están tanto su belleza como su tragedia. Los objetos que son materiales se desgastan; los animales solo viven un tiempo determinado, al igual que todos los seres humanos. Es por ello que hay un viejo proverbio alemán que nos recuerda que, tanto en el éxito como en el fracaso, todo en la vida es transitorio. «Una cerca dura 3 años, un perro dura 3 cercas, un caballo dura 3 perros y un hombre dura 3 caballos».

Esta frase ofrece una lección atemporal sobre la mortalidad, el poco tiempo que tenemos en la tierra y nos ayuda a valorar las experiencias que tenemos. Si lo miramos en profundidad, el proverbio nos recuerda que la vida no debe medirse simplemente por su duración, sino por la sabiduría y el sentido con que se vive y no pensando que viviremos para siempre.

La frase también resalta la importancia de la gratitud, sabiendo valorar y agradecer las experiencias positivas que tenemos. Siempre hay que ser optimistas y no dejarse dominar por la negatividad ni desperdiciar años preciosos en preocupaciones triviales.

Planificar el futuro, pero mirando al presente

Una de las razones por las que este proverbio ha perdurado tanto en el tiempo es que refleja la vida de la Alemania rural tradicional. En esas comunidades, una cerca de madera, un perro de trabajo, un caballo y un ser humano tenían una vida útil. El proverbio compara la vida de cada ser con la del siguiente, creando una cadena simple que ilustra el ciclo natural del envejecimiento y la mortalidad.

Este tipo de ideas también aparece en otras culturas que animan a apreciar la belleza de los momentos fugaces y juntas resaltan una verdad universal: aceptar la impermanencia de la vida puede ayudar a las personas a ser más agradecidas, resilientes y conscientes del tiempo.