El portero de Arabia Saudí que amargó a Argentina en 2022, resistió ante Uruguay y ahora amenaza a España

Al-Owais es el portero de Arabia Saudí y uno de los grandes protagonistas en este inicio de Mundial 2026. Sus grandes paradas, algunas de mucho mérito, detuvieron a Uruguay en un partido que terminó en empate a uno. En el Mundial de Qatar en 2022 ya desesperó a Argentina con otro gran debut y ahora amenaza con repetir su actuación contra España.

Se le dan bien los debuts mundialistas a Arabia Saudí en las últimas ediciones. En 2026 ha logrado sacarle un empate a Uruguay en la primera jornada de fase de grupos, en un duelo que hasta el minuto 80 estuvo ganando. Hace cuatro años, en Qatar 2022, logró ganarle a Argentina (2-1) en un partido histórico. La selección albiazul terminaría saliendo campeona del mundo.

Nueve paradas realizó Mohammes Al-Owais ante Uruguay la pasada madrugada, varias de ellas en el tramo final de partido, impidiendo que la selección sudamericana sumase de tres. A sus 34 años es una leyenda para su selección, aunque milita en la segunda división de su país.

En el Mundial de Qatar en 2022 ya le amargó el debut a la Argentina que poco después se convertiría en campeona del mundo. Detuvo con sus paradas a Messi y compañía, y fue MVP de aquel encuentro. Ahora su próxima víctima puede ser España.

Va de porteros este Mundial 2026. Tras la gran actuación de Vozinha ante España en el empate a cero ante Cabo Verde, ahora la selección española tiene una nueva amenaza a la que tumbar. Al-Owais puede ser el próximo villano de los de Luis de la Fuente.

El próximo domingo a partir de las 18:00 horas, España se mide a Arabia Saudí en el segundo partido de la fase de grupos de este Mundial. Debe buscar la victoria ante un conjunto que ha demostrado que sabe y puede competir muy bien. Al-Owais buscará ante la selección española repetir su gran actuación ante Uruguay.