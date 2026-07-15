¿De dónde es Ismail Elfath, el árbitro que pita el Inglaterra – Argentina de semifinal del Mundial?

Ismail Elfath está preparado para arbitrar su cuarto partido en el Mundial de 2026. Leo Messi tiene muy buenos recuerdos en la MLS, ya que no ha perdido ningún partido que ha dirigido el colegiado. Sin embargo, el choque de semifinales está lleno de tensión y mantener el control del encuentro será mucho más complejo.

Los criterios de cada trencilla varían ligeramente en función de su estilo. En el caso del marroquí, suele permitir el contacto físico y no tiende a sacar tarjetas tempraneras, algo que demostró cuando pitó en el España – Uruguay. No obstante, aquel choque se terminó saldando con cuatro tarjetas amarillas y la expulsión de Canobbio.

Argentina ha tenido que enfrentarse a diversas polémicas arbitrales durante todo el Mundial. En este caso, vuelven a lidiar con ese supuesto favoritismo incluso antes de que comience el encuentro. Sin embargo, cada partido es un mundo y La Albiceleste también podría estar en desacuerdo con alguna decisión que consideren que favorece a Inglaterra.

Cualquier mínima interpretación puede suponer un antes y un después en una semifinal de estas características. En ese sentido, Ismail Elfath le ha demostrado a la FIFA que puede estar a la altura del choque. En el encuentro entre España y Francia, Didier Deschamps cuestionó si el nivel del árbitro principal fue suficiente.

Ojo con las expulsiones y los penaltis

El colegiado destaca por ser muy directo cuando se trata de un Mundial. Teniendo en cuenta su presencia en las ediciones de 2022 y 2026, ha mostrado un total de 22 tarjetas amarillas y dos rojas en seis partidos. Respecto a los penaltis señalados, el promedio es de 0’50 penas máximas señaladas por encuentro.