Ya hay unanimidad en el Supremo sobre la condena a Ábalos y Koldo mientras delibera para cerrar la de Aldama

El Tribunal Supremo podría hacer pública la sentencia del caso mascarillas antes de lo previsto. Según las informaciones conocidas por OKDIARIO, el tribunal podría emitir directamente sentencia, descartando el fallo previo como paso intermedio que se había manejado inicialmente. Los siete magistrados de la Sala de lo Penal, presidida por Andrés Martínez Arrieta, han alcanzado ya la unanimidad en las condenas a José Luis Ábalos y a su ex asesor Koldo García, mientras continúan deliberando para salvar las discrepancias que persisten en torno a la condena de Víctor de Aldama.

El presidente del tribunal había fijado como objetivo alcanzar un fallo sin votos particulares, y ese propósito se ha cumplido en lo que respecta a los dos acusados principales. Tal y como adelantó OKDIARIO, las condenas a Ábalos y Koldo quedarán muy por debajo de las penas reclamadas por la Fiscalía Anticorrupción.

El tribunal sopesa imponer al ex ministro entre 10 y 14 años de prisión, de los que cumpliría efectivamente entre 6 y 9, frente a los 24 años solicitados por Anticorrupción. Para Koldo García, la horquilla manejada se sitúa entre 8 y 11 años, de los que el exasesor cumpliría en torno a 5 o 6, frente a los 19 y medio reclamados por la acusación pública.

El caso de Aldama es el que concentra ahora las deliberaciones. El comisionista confeso, cuya colaboración con la justicia fue destacada por el fiscal jefe Alejandro Luzón en su informe final, podría ver su condena reducida a apenas dos años, lo que, con los beneficios penitenciarios, le dejaría libre en un plazo muy breve. Las discrepancias entre los magistrados en torno a su pena son las que impiden por el momento cerrar un fallo completamente unánime.

Con el acuerdo sobre Ábalos y Koldo ya sellado, el tribunal trabaja para alcanzar ese mismo consenso en la condena al empresario y hacer efectivo el propósito de Martínez Arrieta de que la sentencia del caso mascarillas no registre ningún voto particular.