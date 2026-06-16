Verónica Romero y King África aspiran a la canción del verano con ‘Agua pa’l calor’: «No somos Shakespeare, es ‘dosmilera’ y te hace bailar»

Hay canciones que nacen con vocación de hit. Y luego están las que directamente se diseñan para reinar en playas, chiringuitos y pistas de baile. Agua pa’l calor, el nuevo single de Verónica Romero junto a King África, pertenece sin duda a este segundo grupo: un tema luminoso, festivo que aspira a convertirse en la banda sonora del verano. Detrás de esta colaboración hay algo más que una estrategia musical. Hay intuición, nostalgia y una conexión creativa que, según la propia cantante, surgió de manera casi inevitable. «Nació de ese latido que te sale de repente, que tienes ganas de crear algo con la persona adecuada. Y por muchos motivos sabía que tenía que ser con King África. Un día dije: ¿y por qué no? Se lo voy a preguntar con todo mi cariño. Y él aceptó», explica..

El resultado es un tema que recupera el espíritu despreocupado de los años 2000, una época que ambos artistas reivindican como la auténtica edad dorada de la canción del verano. King África, cómplice del proyecto, lo resume con humor desde el primer momento: «Aquí no vengo del rey del verano. Vengo como príncipe consorte de la música, porque la que ha creado en realidad todo el tema ha sido ella».

La dinámica entre ambos fue inmediata. Verónica le envió el tema y, según cuenta él mismo, la reacción fue clara: «Me pasó un crudo y me dice: Mira, te paso esto, a ver qué te parece. Cuando lo escuché, dije: pues sí, aquí puedo meter un toque África».

El resultado es una canción pensada para ser sencilla, directa y contagiosa, sin artificios. «La canción es fresca, fácil, sencilla… tiene todos los ingredientes de King África y los míos”, explica Verónica. Y añade: «La música ya no es sólo cuando la escuchas, sino cuando la vives en los escenarios».

«La canción del verano tiene que ser divertida, muy blanca… la puede bailar una señora de 90 años hasta un niño de dos»

En tiempos de sobreproducción y lanzamientos efímeros, ambos reivindican el valor de lo inmediato y lo emocional. King África lo resume: «El que entiende la canción del verano sabe que es algo divertido, muy blanco, que lo puede bailar una señora de 90 años hasta un niño de dos. Eso siempre fue la canción del verano».

La nostalgia de los 2000 atraviesa todo el proyecto. No sólo como estética, sino como manera de entender la música. «Me ha retrotraído a los años 2000. Vuelvo a tener 15 años, qué feliz soy», cuenta el artista, convencido de que esa sensación colectiva sigue vigente. «La gente lo ha comprendido porque dicen: me ha llevado a mi infancia”.

Verónica coincide en ese imaginario compartido: «Lo más impactante de los 2000 era esa música fácil, esa letra sencilla, esas palabras que te llegan y te hacen recordar muchas cosas».

Para King África, la clave del éxito de aquellas canciones estaba precisamente en su universalidad. «No hablaban de algo específico. Hablaban del verano, del calor, de disfrutar. Por eso eran la canción del verano: las bailaba todo el mundo». Y no duda en citar himnos generacionales como La Bomba, Aserejé o La Macarena como ejemplo de ese fenómeno que hoy intentan recuperar.

En el caso de Agua pa’l calor, todo apunta a que la estrategia está funcionando. Un teaser del tema superó las 154.000 visualizaciones en menos de 24 horas, algo que ambos artistas han vivido como una señal. «Cuando todo se empieza a alinear, algo pasa. Es algo muy raro, no sucede siempre», reconoce King África.

«Para el que no lo entiende, que se piensa que tienes que ser Shakespeare o Beethoven, olvídate de eso»

El videoclip también acompaña esa narrativa veraniega: piscina, palmeras, estética festiva y un cierre que remite a una discoteca tipo Studio 54. «Es que tiene todos los ingredientes que yo estaba buscando y que a mí me han hecho sentir mucho», apunta Verónica.

Más allá de la estética, ambos coinciden en algo esencial: la canción del verano no necesita complejidad, sino pegada emocional. «Tiene que ser algo que se te pegue, que te quite los problemas del día a día y que te haga bailar», defiende King África. Y añade con ironía: «Para el que no lo entiende, que se piensa que tienes que ser Shakespeare o Beethoven, olvídate de eso».

Con esa filosofía, el single se presenta como una candidatura firme a ocupar el trono del verano. No promete cambiar la historia de la música, pero sí algo mucho más inmediato: acompañar tardes de sol, noches de fiesta y recuerdos que, como en los 2000, se quedan pegados mucho después de que termine la canción.