El refugio de Pablo Chiapella en Madrid: piscina, cine privado y un valor que supera el millón de euros

Aunque millones de espectadores lo conocen por su papel de Amador Rivas en La que se avecina, Pablo Chiapella siempre ha mantenido su vida privada lejos de los focos. Sin embargo, gracias a algunas publicaciones en redes sociales, hemos podido descubrir cómo es la vivienda donde vive junto a su mujer, Natalia Puente, su hija Valentina y sus mascotas. La casa, ubicada en Madrid, destaca por su estilo moderno, espacios amplios y gran luminosidad. La decoración apuesta por tonos neutros, especialmente el blanco, presente en paredes, puertas y gran parte del mobiliario. Esta elección aporta una sensación de amplitud, orden y elegancia.

Uno de los espacios más acogedores es el salón-comedor, presidido por un gran sofá en tonos claros y una decoración sobria pero cuidada. Entre los elementos más llamativos destaca un mueble de inspiración oriental, que aporta personalidad y rompe con la uniformidad cromática del conjunto. La cocina es otro de los grandes atractivos de la vivienda. Se trata de una estancia amplia y funcional con muebles de madera oscura, electrodomésticos integrados y una gran isla central, convirtiéndose en uno de los puntos de encuentro de la familia. El contraste entre los acabados oscuros y las superficies claras crea una estética moderna y sofisticada.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Pablo Chiapella (@pablochiapella)

Sin embargo, la verdadera estrella de la casa se encuentra en el exterior. La vivienda cuenta con un gran jardín privado con zonas de césped natural, área chill out, porche y barbacoa integrada. Un espacio diseñado para disfrutar del tiempo libre y de reuniones familiares o con amigos. Además, la propiedad dispone de una espectacular piscina, un elemento que convierte el jardín en un auténtico oasis durante los meses más calurosos del año. Todo el conjunto transmite una sensación de comodidad y bienestar, lejos de la ostentación y muy centrado en la vida familiar.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Pablo Chiapella (@pablochiapella)

Otro de los rincones más sorprendentes es el cine privado que Pablo Chiapella instaló en una antigua zona de almacenaje. Esta estancia, equipada para disfrutar de películas y series en casa, se ha convertido en uno de los espacios más exclusivos y originales de la vivienda.

Aunque no existe información oficial sobre su precio, teniendo en cuenta sus características, su ubicación en Madrid, las amplias zonas exteriores, la piscina y el cine privado, el valor de una vivienda similar podría situarse entre 1,2 y 2 millones de euros, dependiendo de la zona exacta y de los metros construidos.