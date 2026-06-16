La ministra de Sanidad y dirigente de Más Madrid, Mónica García, presume de sanidad universal entre los inmigrantes en situación irregular mientras los médicos anuncian huelga indefinida por su gestión.

La Junta de Contratación del Ministerio de Sanidad ha licitado un contrato para el «servicio de creatividad, diseño y producción de una campaña de publicidad institucional sobre la salud pública, universalidad y equidad en salud – 2026». El gasto previsto es de 127.390,23 euros.

Desde la cartera de García recuerdan que se ha aprobado el «acceso universal al Sistema Nacional de Salud, cuyo objetivo es eliminar las trabas burocráticas que dificultaban el acceso efectivo al sistema sanitario, reforzando el principio de universalidad y garantizando que las personas que viven en España puedan acceder a la atención sanitaria pública sin obstáculos administrativos». Sin embargo, aclaran que, «para que sus efectos se materialicen plenamente», necesitan «difundir su contenido, facilitar su comprensión y contribuir a su correcta aplicación».

Por un lado, defiende que permita a las personas «desarrollar plenamente su vida». Por otro lado, Sanidad asegura que el acceso universal evita «complicaciones posteriores, reduce la presión sobre los servicios de urgencias y mejora la gestión global del sistema». Además, resaltan que eso significa «crecer en términos morales, políticos y sociales».

Dirigida a inmigrantes irregulares

Con esta campaña, el Ministerio incide en la necesidad de «comunicar a la población objetivo» este cambio. Sanidad identifica a las «personas en situación administrativa irregular en España» como el «público directamente beneficiario».

Según los pliegos de la contratación, pretenden explicar la sanidad universal de forma clara a los ilegales para que puedan «conocer sus derechos» y «comprender los cambios introducidos». Por último, pretende explicar «cómo acceder al sistema sanitario público».

Además de las personas en situación irregular, Sanidad pretende llegar con esta campaña al «personal del sistema sanitario». Con ello buscan que «esté informado sobre el nuevo marco normativo». También pretenden que el equipo «comprenda el sentido de la reforma» y que «pueda facilitar la integración de las personas beneficiarias en el sistema sanitario».

Por último, inciden en la necesidad de que la «población general», con esta campaña, pueda «reforzar el orgullo por el sistema sanitario público» y así «consolidar el apoyo social al principio de universalidad».

En ese sentido, Sanidad quiere corregir las «narrativas que presentan el acceso a los servicios públicos por parte de la población migrante como un problema». A ojos del Ministerio, esto puede provocar «resistencias sociales a medidas que refuerzan el carácter universal del sistema sanitario».

Huelga indefinida de los médicos

El conflicto laboral ha marcado el período de Mónica García al frente del Ministerio. El 2 de junio, el Consejo de Ministros aprobó el anteproyecto del nuevo Estatuto Marco, la norma que regula las condiciones laborales de los profesionales sanitarios. Lo hizo tras varias reuniones sin acuerdo con los sindicatos médicos.

Por un lado, Sanidad defiende que la reforma incorpora mejoras históricas, como la desaparición progresiva de las guardias de 24 horas, límites a la jornada laboral y avances en conciliación. Por otro lado, los facultativos consideran que el texto ignora las singularidades de la profesión médica y denuncian que sus principales reivindicaciones siguen fuera de la negociación. Los representantes de los trabajadores sanitarios llegaron a llamar a la ministra «traidora» por ignorar sus diferencias.

Tras ello, se han convocado cinco nuevos días de paro convocados para junio; sumarán ya cerca de 30 jornadas de huelga médica en apenas unos meses. Y, ahora, el Comité de Huelga ha anunciado una huelga indefinida a partir de septiembre, tras denunciar lo que califican como un «bloqueo estructural» en la negociación del Estatuto Marco del personal sanitario.