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El conflicto entre los profesionales sanitarios y el Ministerio de Sanidad de Mónica García entra en una fase crítica. El Comité de Huelga ha anunciado la convocatoria de una huelga indefinida a partir de septiembre, tras denunciar lo que califican como un «bloqueo estructural» en la negociación del Estatuto Marco del personal sanitario.

Según los representantes de los facultativos, las conversaciones con Sanidad se encuentran completamente paralizadas, sin avances ni propuestas concretas sobre las principales reivindicaciones del colectivo. Entre ellas, reclaman la creación de un estatuto propio para la profesión médica, la implantación de una jornada laboral de 35 horas semanales y un modelo de jubilación flexible que tenga en cuenta la especial exigencia física y emocional del ejercicio médico.

El Comité denuncia además la «ausencia total de propuestas» por parte del Ministerio, lo que ha llevado a los profesionales a endurecer su postura tras semanas de movilizaciones previas que ya se prolongan durante cinco semanas. Esta escalada culminaría, según los convocantes, en un parón indefinido tras el verano si no se produce un cambio sustancial en la negociación.

Desde el colectivo médico advierten de que no se trata de una decisión improvisada, sino del resultado de meses de tensión acumulada en un sistema sanitario que, aseguran, «arrastra problemas estructurales sin respuesta política suficiente». En este sentido, insisten en que la huelga no busca confrontación, sino forzar un acuerdo que consideran imprescindible para garantizar la calidad asistencial y la sostenibilidad del sistema.

La convocatoria abre ahora un escenario de alta tensión en el ámbito sanitario, con el Ministerio de Sanidad ante el reto de reactivar unas negociaciones que, según los médicos, permanecen completamente encalladas.

Los médicos iniciaron este lunes su última semana de huelga al mes convocada por seis sindicatos contra la reforma del estatuto marco que regula las condiciones laborales del personal sanitario, con la amenaza de volver en otoño a las protestas por un conflicto enquistado con el Ministerio de Sanidad, al que 16 comunidades autónomas urgen a resolver.

Esta es la quinta y última semana de huelga al mes convocada por la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM), el Sindicato Médico Andaluz (SMA), Metges de Catalunya (MC), la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (AMYTS), el Sindicato Médico de Euskadi (SME) y el Sindicato de Facultativos de Galicia Independientes (O’MEGA), que también han organizado una manifestación frente al Ministerio de Sanidad este lunes.

Negociación encallada

Y con la negociación sindical encallada, 16 comunidades autónomas urgieron el pasado miércoles a la ministra de Sanidad, Mónica García, a reabrir un proceso de diálogo real, efectivo y constructivo, según pusieron de manifiesto en el último Consejo Interterritorial de Salud, donde quisieron dejar claro a la titular del departamento que se ha quedado sola en este proceso.

Pero Mónica García no tiene intención de retirar el anteproyecto de reforma del estatuto marco que aprobó el Consejo de Ministros y que ahora está en consulta pública hasta el 26 de junio antes de pasar al trámite parlamentario.

Así las cosas, los seis sindicatos convocantes reclaman al Gobierno que nombre otros interlocutores para desatascar el conflicto.

Las reivindicaciones de este colectivo pasan por la aprobación de un estatuto propio para médicos y facultativos, distinto del general del Sistema Nacional de Salud, así como una mesa de negociación con interlocución directa y específica.

Además, reclaman una clasificación profesional propia que reconozca su grado de responsabilidad y formación (incluida la creación de una nueva categoría A1); una jornada máxima de 35 horas semanales, y que el exceso de jornada sea voluntario y retribuido.

Respecto de las guardias, piden mejor retribución y que computen para la jubilación, que además piden que pueda ser anticipada y voluntaria, con la aplicación de coeficientes reductores.

Estas son algunas de las reivindicaciones que consideran no han sido incluidas en el nuevo estatuto, que según defiende Sanidad mejora las condiciones laborales de todo el personal del Sistema Nacional de Salud, al limitar las guardias a 17 horas y reduciendo la precariedad y la temporalidad.