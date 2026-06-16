Todos los detalles de la nueva cita de Aitana Sánchez-Gijón y Maxi Iglesias: «Sigue adelante esta historia»

Hace unos meses, la prensa del corazón se paralizó tras la portada de Lecturas en la que mostraba unas imágenes en las que Aitana Sánchez-Gijón y Maxi Iglesias aparecían de lo más acaramelados. Es más, llegaron a captar a los actores disfrutando de varias citas, pero también besándose. «Es la pareja del año, no es solo este beso. Van por la calle agarrados, se besan debajo de las farolas, él la acompaña a casa…», comentó el director de la mencionada revista cuando salió a la luz esta información. Por lo tanto, todo apuntaba a que no se trataba de algo ocasional, sino que entre ellos había algo más. A pesar de estar en el ojo del huracán, lo cierto es que ambos optaron por guardar silencio respecto a este asunto. Eso sí, aun así, parece que esta historia no ha llegado a su fin, ni mucho menos.

Y es que, recientemente, se han dado a conocer algunos detalles de otros tantos encuentros que han tenido Aitana Sánchez-Gijón y Maxi Iglesias. De hecho, en las últimas horas, se han conocido muchos más detalles sobre este vínculo. En este caso, ha sido el periodista Javi Hoyos quien compartió en sus redes sociales una serie de imágenes del último lugar en el que los actores han sido pillados. Es más, el presentador de televisión desveló que una seguidora le había comentado que les habían visto en el Chiringuito El Puntal de Santander: «Les veían muy bien, muy felices, pero no había foto hasta ahora», hizo saber Javi Hoyos a sus seguidores en redes sociales. Es entonces cuando, este domingo, la actriz dio el paso de publicar una fotografía con la que confirmaba la información del periodista.

Aunque no aparece el actor, sí que se podía ver el mar y, sobre todo, el conocido chiringuito que se nombró en esa información. Lejos de que todo quede ahí, Aitana Sánchez-Gijón compartió el siguiente mensaje: «Gracias, Marta Hazas, la reina de Santander», con la que se mostraba agradecida con la recomendación de su amiga.

Fue entonces cuando Javi Hoyos hizo una reflexión al respecto: «Parece que sigue adelante esta historia». Lo que es un hecho es que, a pesar de la pérdida de su madre hace unos meses, Aitana Sánchez-Gijón está viviendo uno de los mejores momentos, tanto a nivel personal como, especialmente, en el terreno profesional. Especialmente desde que tuvo la oportunidad de formar parte de la obra de teatro La Malquerida, donde Aitana hace un trabajo verdaderamente sorprendente, a la par que fascinante.

Algo similar ocurre con Maxi Iglesias, puesto que, recientemente, vio la luz uno de sus trabajos más recientes, como es el caso de Todo lo que nunca fuimos, primera entrega de la saga de Alice Kellen. Pero no todo queda ahí, puesto que se ha dado a conocer que este jueves 18 de junio, tras el final de Supervivientes 2026, se estrenará en Telecinco la serie Ella, maldita alma, en la que Maxi Iglesias es protagonista junto a grandes profesionales como es el caso de Martiño Rivas y Karina Kolokolchykova.