Jesús Trillo-Figueroa: «El PSOE y los separatistas han usado el sistema autonómico para romper España»

El doctor en Derecho y abogado del Estado, Jesús Trillo-Figueroa, ha afirmado, en la presentación de su último libro El reino de las autonomías, que «el fallo del modelo autonómico no es del sistema, es de los políticos». Trillo-Figueroa expresa cómo ha habido grupos separatistas vascos y catalanes que han utilizado el sistema autonómico para «romper España». «No se puede construir un proyecto de vida en común cuando unos señores van en contra de ese proyecto de vida en común».

Además, el autor cataloga de necesarias las reformas de las autonomías, aludiendo al consenso del 78 como símbolo necesario de la cooperación que demanda el conflicto. «En un lado están los separatistas, aliados con el gobierno, y por el otro los que critican de tal forma el sistema autonómico, que quieren acabar con las autonomías. Ni una cosa ni otra».

Por su parte, el ex ministro del Interior Jaime Mayor Oreja, pone el foco en la poca memoria con ETA y los nacionalismos: «ETA es la peor de las herencias. Pero ETA va a gobernar, en el País Vasco y Navarra. A base de legitimarla, legalizarla y en el fondo blanquearla, es la lógica de ese proceso».

El ex mandatario es taxativo con sus declaraciones, alegando que no hay un consenso posible para las reformas de las autonomías: «Ahora lo que hay que hacer es expulsar democráticamente a Sánchez. Antes del consenso, hay que evitar la tendencia totalitaria que sin duda está detrás de su proyecto. Lo que está en riesgo no es la autonomía, es la democracia.»

Alicia García, la portavoz del PP en el Senado, tacha a Pedro Sánchez de no ser «leal ni cooperativo». Para ella el gran problema del modelo autonómico es el presidente del Gobierno, remarcando que «está siendo totalmente contrario, ya que gobierna el Partido Popular en casi todas las comunidades autónomas».

La representante parlamentaria considera inadecuadas las reformas autonómicas en este momento, ya que el siguiente paso debe ser expulsar a Pedro Sánchez de la presidencia: «Lo que toca es tener un Gobierno decente, limpio, que gobierne para los ciudadanos que viven en las comunidades autónomas donde gobierna el Partido Popular y no contra ellos».

Para Paco Marhuenda, la raíz del conflicto tiene la base en la «deslealtad del partido socialista y de los partidos nacionalistas». El director de La Razón es conciso: «Tienen un planteamiento absolutamente egoísta de lo que es la unidad accional. Debería haber un principio de colaboración leal y de solidaridad. España es muy grande y los españoles merecen que se preocupen por todos».

Marhuenda tilda de irreal el posible consenso para las reformas de las autonomías: «Es más un tópico que una realidad. Mientras el Partido Popular y el Partido Socialista no vayan de la mano, es absolutamente imposible afrontar cualquier reforma».