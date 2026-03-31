¿Cuántos años se llevan Aitana Sánchez-Gijón y Maxi Iglesias? La edad de los actores y su historia

Una imagen vale más que mil palabras. Una frase que hemos podido comprobar, una vez más, de la mano de la revista Lecturas. Tal y como se ha avanzado en el programa El tiempo justo de Telecinco, este miércoles 1 de abril llegan con una portada que no va a dejar indiferente a nadie, ni mucho menos. Se trata de un reportaje donde se confirman todos los detalles sobre la pareja sorpresa del año. Nos referimos, como no podía ser de otra manera, a los actores Aitana Sánchez-Gijón y Maxi Iglesias. La pareja, que se conoce desde hace más de 12 años tras coincidir en el rodaje de Velvet, no ha dudado un solo segundo en besarse en plena calle. «Las imágenes de este reportaje muestran cercanía, complicidad y amor entre los dos actores durante varias citas en días diferentes. Una de ellas sellada con un apasionado beso», se puede leer en el reportaje de la mencionada revista.

Y es que los protagonistas de esta relación decidieron dar rienda suelta a la pasión aprovechando la discreción de la noche, sin darse cuenta de que estaban siendo observados muy de cerca. Una noticia que, como es de esperar, no ha pasado desapercibida ni mucho menos, puesto que nada hacía presagiar que Maxi Iglesias y Aitana Sánchez-Gijón hubiesen decidido ir mucho más allá a nivel personal, hasta tal punto de besarse apasionadamente en plena calle sin tener en cuenta las posibles miradas. Pero no solo eso, sino que muchos se han visto sorprendidos por la innegable diferencia de edad que hay entre ambos actores. Y es que, actualmente, Maxi Iglesias tiene 35 años (1991), mientras que Aitana Sánchez-Gijón tiene 57 años (1968). Por lo tanto, los intérpretes se llevan nada más y nada menos que 23 años.

Todo sobre la historia de amor de Aitana Sánchez-Gijón y Maxi Iglesias

Para comenzar, debemos tener en cuenta que la actriz se encuentra en uno de los mejores momentos a nivel profesional. Más allá de formar parte de la última película de Pedro Almodóvar, la intérprete ha regresado al teatro de la mano de la obra Malquerida. De hecho, fue allí precisamente donde ha sido vista junto a Maxi Iglesias. El actor decidió acudir a la función y optó por esperarla a la salida.

Tal y como ha dado a conocer la revista Lecturas, frente al resto de compañeros, la pareja guarda las apariencias. De hecho, se pararon a tomar algo en el bar del teatro, donde solamente se dieron un abrazo. Cuando se marcharon, fue cuando no se reprimieron y se dejaron llevar. Algo que deja en evidencia que, entre ellos, hay algo más que una amistad.

Un vínculo que ya empezó hace años, aunque con una amistad. Ambos coincidieron en la exitosa serie Velvet, de la que el actor se sintió muy orgulloso de formar parte por haber podido estar «rodeado de un elenco que me permite crecer». Es más, reconoció que se sintió un auténtico privilegiado por esta oportunidad profesional.

Años más tarde, parece que todo ha ido mucho más allá con una de las actrices con las que compartió escenas en Velvet. Puesto que la mencionada revista no solamente ha sido una cita, sino unas cuantas más. Por lo tanto, no han dudado un solo segundo en confirmar la existencia de este romance que, desde luego, va a dar mucho de qué hablar.