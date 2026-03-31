Pareja sorpresa del cine español: Aitana Sánchez-Gijón y Maxi Iglesias pillados besándose

Hoy martes 31 de marzo, el programa de Telecinco El tiempo justo ha confirmado una de las parejas más sorprendentes del cine español. Los actores Aitana Sánchez-Gijón y Maxi Iglesias serán los protagonistas de la próxima portada de la revista Lecturas. Ambos han sido pillados dándose un beso en plena calle. El director de la publicación, Luis Pliego, ha contado todos los detalles de este romance en el directo del espacio de Mediaset.

Este martes 31 de marzo, desde el inicio de El tiempo justo se ha cebado una información sobre dos estrellas del cine español que estarían viviendo un apasionado romance en la actualidad y que iban a ser los protagonistas de la portada de la revista Lecturas que se publicará mañana.

«Ellos son Maxi Iglesias y Aitana Sánchez-Gijón, la pareja del año. Os puedo asegurar que el reportaje es maravilloso: no se trata solo de este beso. Se les ve paseando por la calle, agarrados de la cintura, besándose bajo las farolas… Él la acompaña hasta su casa. Es amor auténtico. Además, reviven una historia que ya interpretaron en una serie hace doce años, donde también mantenían una relación», ha confesado en El tiempo justo el director de la revista Lecturas, Luis Pliego.

Pliego ha dado más detalles sobre la relación sorprendente: «Entre ellos saltó la chispa durante la grabación de Velvet, la serie en la que empezaron a trabajar juntos. Pero entonces cada uno tenía su vida y, doce años después, se han reencontrado. Aitana se separó del padre de sus hijos hace unos años y ahora está libre».

La reacción de Aitana al ser preguntada por Maxi Iglesias

Más tarde, El tiempo justo ha mostrado unas imágenes de Aitana Sánchez-Gijón a las puertas del teatro donde trabaja para conocer cómo se siente en este momento. La actriz no ha querido confirmar el romance y, al ser preguntada, reaccionó visiblemente sorprendida. «¿Pero de qué vais? ¿Quiénes sois vosotros, por favor?», ha dicho la protagonista de la última película de Pedro Almodóvar, Amarga Navidad.