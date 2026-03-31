Así es Aitana Sánchez-Gijón: su edad, su pareja actual, de dónde es, hijos y todo sobre la actriz

No es ningún secreto que, poco a poco y con el paso del tiempo, Aitana Sánchez-Gijón se ha convertido en una de las actrices más queridas y reconocidas de nuestro país. Esto no es producto de la casualidad, puesto que siempre ha demostrado un talento innato para la interpretación, consiguiendo emocionar a miles de personas con un gran número de proyectos de los que ha formado parte. Al fin y al cabo, estamos hablando de una carrera que abarca décadas, pero también ha sabido consolidarse como un rostro imprescindible no solamente en el cine y en la televisión, sino también en el teatro. Entre otras cuestiones, ha destacado siempre por su elegancia interpretativa, así como su versatilidad. Así pues, es el momento perfecto para hacer un repaso a su carrera, sin dejar de lado cuestiones personales como su edad, de dónde es, su pareja actual y si tiene hijos.

La trayectoria profesional de Aitana Sánchez-Gijón

Nacida en noviembre de 1968 en Roma, no tardó en trasladarse a Madrid, ciudad con la que mantiene un fuerte vínculo tanto personal como profesional. Hija de madre italiana y padre español, desde muy temprana edad mostró interés por el mundo de la interpretación. Tanto es así que su trayectoria en televisión la inició en los años 80, aunque, eso sí, el gran punto de inflexión de su carrera llegó en 1989 de la mano de Bajarse al moro.

Todo fue más allá en los 90, especialmente por proyectos como La pasión turca (1994), dirigida por Vicente Aranda. Fue entonces cuando Aitana Sánchez-Gijón nos regaló una arriesgada e intensa interpretación que, desde luego, marcó un antes y un después en su trayectoria. Por si fuera poco, también destacó en Un paseo por las nubes (1995), donde compartió pantalla con Keanu Reeves, lo que le brindó una amplia proyección internacional.

En la pequeña pantalla, la actriz ha formado parte de exitosas series. Entre ellas, se encuentra Velvet, donde interpretó a un personaje elegante y complejo con el que conectó con el público, como es doña Blanca. No podemos dejar de mencionar que, entre 2019 y 2023, fue presidenta de la Academia de las Artes Escénicas de España. Además, a lo largo de su carrera, ha recibido un sinfín de premios y reconocimientos, entre los que destacan varias nominaciones a los Premios Goya.

Su vida personal

A pesar de tener una amplia y exitosa trayectoria en el mundo de la interpretación, lo cierto es que Aitana Sánchez-Gijón siempre ha mantenido un perfil discreto en cuanto a lo personal se refiere. Eso sí, se sabe que, durante años, mantuvo una relación sentimental (y se casó) con el actor y productor argentino Papín Lucchetti. De hecho, fruto de ese vínculo nacieron Teo y Bruna, sus dos hijos.

Aunque desde hace meses se desconocía si su corazón estaba ocupado, todo cambió el martes 31 de marzo. Y todo porque la revista Lecturas confirmó su portada para el siguiente miércoles, en la que Aitana Sánchez-Gijón era protagonista junto al actor Maxi Iglesias, tras haber sido pillados besándose apasionadamente. Por lo tanto, inevitablemente, se han convertido en la pareja del año. ¡Y no es para menos!