Quién es Maxi Iglesias: su edad, su pareja y su presunto altercado con un taxista

La industria interpretativa española nos ha presentado, con el paso de los años, grandes estrellas. Uno de los artistas más queridos por el público y que ha conquistado a todos con su carisma, talento y humildad no es otro que el actor Maxi Iglesias.

Desde que debutó en televisión, allá por el 2005, el madrileño ha labrado su carrera profesional con su paso por numerosas ficciones. Una trayectoria que ha compaginado, en ocasiones, con su faceta como modelo e imagen de marcas de prestigio. Y tú, ¿conoces a Maxi Iglesias? ¡Te lo presentamos!

¿Quién es Maxi Iglesias?

Nacido en Madrid el 6 de febrero de 1991, Maximiliano Teodoro Iglesias Acevedo, conocido artísticamente como Maxi Iglesias, debutó en el mundo de la interpretación muy joven. Al principio realizó apariciones esporádicas en producciones como Hospital central y Cuéntame cómo pasó, pero su verdadero salto a la fama llegó en el 2008.

Interpretar a Cabano en Física o Química supuso un cambio radical en la vida del actor. Tras ello, numerosas ofertas empezaron a llamar a su puerta, lo que le permitió formar parte del elenco de grandes ficciones. Algunos de los proyectos más destacados de Maxi Iglesias son series como Los protegidos, Velvet, Dueños del paraíso, Valeria, La cocinera de Castamar, Desaparecidos, etc.

Su vida sentimental

El atractivo de Maxi Iglesias es innegable, tanto en lo físico como en lo personal. Por ello, no es de extrañar que se haya convertido en uno de los galanes españoles que más suspiros causen entre el público. Una situación que lo ha llevado a conquistar el corazón de Saray Muñoz, Viviana Saccone y Stephanie Cayo, con quienes llegó a tener una relación sentimental.

El actor siempre ha intentado mantener su vida privada al margen de su profesión, por lo que son pocos los detalles que se conocen al respecto. Actualmente, se desconoce si su corazón se encuentra ocupado o no. Pero, tras su ruptura con Cayo, ha sido relacionado con Eva Soriano.

Altercado con un taxista

Hace unos meses el actor protagonizó una fuerte polémica debido a que un taxista denunció el presunto mal trato del actor. Al parecer, todo tuvo lugar en la calle de Serrano de Madrid y el conductor tuvo que tomar medidas al respecto debido a la actitud chulesca del artista.

«Tú cállate que aquí el que paga soy yo», alega que le dijo. «Se vio forzado a expulsar al actor del automóvil en plena calle», explicó un compañero del taxista. Ante ello, Iglesias zanjó la polémica y habló al respecto durante su paso en Así es la vida, programa de Telecinco.

«Me ha escrito mucha gente, y la gente que me conoce me ha dicho que de haberla liado en un taxi, habría acabado con el taxista de fiesta con nosotros, que eso puede pasar. Lo que le ha mosqueado mucho a mi gente es que yo no digo esa frase ni con ocho copas de más. Tú puedes estar muy contento y muy animado, pero al final el respeto es el respeto», zanjó.