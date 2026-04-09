Arbeloa cumple con el club… pero a lo mejor no es suficiente

En el Real Madrid nadie tiene una queja de Álvaro Arbeloa desde que es entrenador del primer equipo. El técnico madridista está haciendo todo lo que le pide el club. Se comió el marrón de coger un equipo a la deriva, cuyos resultados estaban lejos de ser los esperados, y ponerse al frente del banquillo madridista. También fue un honor, pero la realidad es que cuando le llegó la oportunidad la situación era complicada.

Luego, ha ido dando la cara por absolutamente todos, desde el presidente hasta sus jugadores. No hay que olvidar que en su estreno en el Santiago Bernabéu se enfrentó a una de las mayores broncas que la afición madridista ha dado a su equipo en sus casi 124 años de historia. Y tuvo que ser él quien diese la cara ante todos, defendiendo a todos los estamentos del club.

Ha sido capaz de recuperar a pesos pesados para la causa, especialmente a Vinicius Júnior y Federico Valverde, muy desencantados con Xabi Alonso. Ahora tiene el reto de hacerlo con Jude Bellingham, que regresa tras superar la última lesión que ha sufrido en el tramo final de la temporada. También ha sido capaz de apagar muchos incendios y, aunque se le han encendido otros, los ha ido sofocando de la mejor manera posible.

Luces y sombras

Y en lo deportivo, ha alternado grandes momentos con derrotas dolorosas. Seis en concreto, media docena en la que se han escapado la Copa del Rey, la Liga y quién sabe si la Champions. También ha eliminado al Manchester City y ha encontrado un estilo e idea al que no fue fiel del todo ante el Bayern de Múnich, algo que desde la cúpula lamentaron. Aunque también son plenamente conscientes de que poco más pueden pedirle.

A pesar de todas las cosas buenas que está haciendo y ya ha hecho, desde el club también saben que, si no es capaz de ganar un título, será complicado que pueda seguir siendo el entrenador del Real Madrid la próxima temporada. El haberse descolgado de la Liga incluso le penaliza si cayese con dignidad ante el Bayern, puesto que estarían seis semanas sin nada en juego, algo que se haría eterno. La presión sería máxima y el club se vería obligado a dar un golpe de efecto. Por todo esto, incluso haciendo casi todo lo que el club le ha pedido, puede que no sea suficiente para asegurar su continuidad en el banquillo madridista.