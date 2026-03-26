Misión especial para Mendy

El Real Madrid tiene un plan claro y cristalino con Ferland Mendy. Arbeloa y su cuerpo técnico saben perfectamente cómo de castigado está el físico del francés y lo que puede aportar en cada partido, pero también tienen claro que, si está bien, nadie defiende como el galo. Por ello, la idea en Valdebebas es clara: conseguir que el lateral pueda rendir a gran nivel en los seis partidos más importantes que podría tener el conjunto blanco hasta el 30 de mayo, día en el que se disputará la final de la Champions League. Pero vayamos por partes.

El plan de Arbeloa pasa por que Mendy sea titular en el partido de ida de los cuartos de final de la Champions, que se disputará el próximo 7 de abril en el estadio Santiago Bernabéu. Para ello, durante este parón de selecciones deberá terminar de recuperarse de la última lesión muscular que sufrió y que le hizo perderse la vuelta de los octavos ante el Manchester City y el derbi frente al Atlético de Madrid.

Mendy se está recuperando en Valdebebas junto al resto de jugadores que no han acudido con sus selecciones en esta ventana FIFA. Si no hay contratiempos, no estará listo para el duelo ante el Mallorca del 4 de abril, pero el objetivo es que llegue al partido contra el Bayern. Su presencia no está asegurada, aunque en el club son optimistas.

Si logra estar en la ida en el Bernabéu y su físico responde, descansará ante el Girona y volverá a ser titular en la vuelta en el Allianz Arena. Esas son sus dos siguientes misiones. Después, llegará lo decisivo.

Clave en la Champions

Si el Real Madrid supera la eliminatoria ante el Bayern, la idea es que Mendy esté disponible para unas hipotéticas semifinales frente a Liverpool o PSG. Entre partido y partido, la consigna es clara: descanso y gestión. Solo estar para los momentos clave.

En caso de alcanzar la final de la Champions, Mendy tendría dos grandes objetivos antes de cerrar la temporada. El primero, el Clásico del Camp Nou, que podría decidir la Liga. El segundo, la final europea, que este año se disputará en Budapest.

Dudas en la izquierda

Arbeloa tiene ahora un dilema en el lateral izquierdo. Álvaro Carreras ha perdido peso en la rotación, mientras que Fran García ha dado un paso al frente. El madrileño no solo ha demostrado ser un profesional ejemplar, sino también un jugador muy fiable. Su rendimiento está siendo notable y ahora será el técnico quien deba decidir.