Mario Martín: «Arbeloa está haciendo un trabajo increíble en el Real Madrid»

Mario Martín, actualmente en el Getafe pero propiedad del Real Madrid, ha analizado la actualidad del conjunto blanco en una entrevista concedida a OKDIARIO desde la concentración de la selección española sub-21 en Las Rozas. El centrocampista ha puesto en valor el papel de la cantera y el trabajo con los jóvenes desde la llegada de Arbeloa al banquillo madridista.

El futbolista destacó la apuesta creciente por La Fábrica dentro del club madridista. «El Madrid siempre se ha caracterizado por su cantera. Los jugadores que salen de ahí están preparados para dar el salto», explicó, subrayando que las oportunidades que están recibiendo los canteranos «es lo mejor que puede pasar».

En esa línea, también quiso resaltar la figura de Álvaro Arbeloa, clave en la formación de los jóvenes talentos y, sobre todo, en la apuesta que está llevando a cabo desde que es entrenador del primer equipo madridista. «Está haciendo un trabajo increíble. En el Real Madrid es muy difícil jugar porque están los mejores del mundo, pero transmite a los jóvenes que den el máximo cada día para aprovechar su oportunidad», afirmó.

Además, Martín analizó el momento actual del Real Madrid tras la victoria del Getafe hace varias semanas en el Santiago Bernabéu, destacando una clara mejoría en el juego de los blancos. «El Madrid ha reaccionado, se le ve más intenso y con identidad. Eso se está reflejando en los resultados», señaló.

Por último, dejó claro que nunca se puede dar por descartado al Real Madrid en la lucha por los objetivos. «Nunca. Lo demuestran cada año. Cuando menos te lo esperas, te golpea. Están haciendo un final de temporada muy bueno», concluyó.