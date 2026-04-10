Convocatoria del Real Madrid contra el Girona: Mendy regresa y Fortea asciende

La convocatoria del Real Madrid para el encuentro que enfrenta a los blancos contra el Girona en el estadio Santiago Bernabéu tiene una gran novedad en forma de regreso, con la vuelta de Ferland Mendy a la lista. Tal y como confirmó Álvaro Arbeloa en la rueda de prensa previa al choque contra los catalanes, el francés tendrá minutos a lo largo del encuentro.

El plan está claro y pasa por conseguir que Mendy esté en el mejor estado de forma posible para la vuelta de los cuartos de final de la Champions que enfrentará a los madridistas contra el Bayern. La idea es que sea titular en dicho encuentro y, para ello, debe tener minutos antes.

Por otro lado, en cuanto a las bajas, Arbeloa no podrá contar para este encuentro con Thibaut Courtois y Rodrygo Goes. El belga está en pleno proceso de recuperación y está descartado para jugar la vuelta de los cuartos de Champions contra el Bayern, mientras que a Rodrygo le quedan muchos meses en el dique seco. Tampoco están en la lista Trent, Carreras y Rüdiger, que no van convocados para que descansen. Mastantuono está sancionado.

Por otro lado, Arbeloa ha citado a varios canteranos. Los porteros Fran González y Javi Navarro, además de Fortea, Manuel Ángel, Thiago Pitarch y Yáñez.

Arbeloa deberá motivar a los jugadores

El Real Madrid está obligado a ganar al Girona en el estadio Santiago Bernabéu para, por lo menos, intentar meter presión a un Barcelona que está siete puntos por encima de los blancos cuando restan ocho jornadas para el final, por lo que la situación es límite para los madridistas. Un error más sería definitivo.

«Quiero jugadores que quieran ser jugadores del Real Madrid todos los días, y eso lo digo porque deben ser uno mismo más allá de su talento y calidad. Todos los días no se pueden jugar partidos en los que la motivación es muy grande y, cuando no los juegas, es cuando vienen la autoexigencia, el compromiso y las ganas. Eso es lo que necesitamos, que mañana sientan que tienen que brillar y hacer un gran partido», comentó Arbeloa en la previa del encuentro.

Convocatoria del Real Madrid