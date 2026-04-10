Ensayo fallido en el Bernabéu: el Real Madrid no está para milagros

El Real Madrid no ganó al Girona en el estadio Santiago Bernabéu y pocas, por no decir que ninguna conclusión pudo sacar Arbeloa de cara al duelo contra el Bayern. O, mejor dicho, mejor que no las saque, ya que todas son malas. A los blancos no les apetecía jugar este partido y se esmeraron en demostrarlo con una actuación lamentable.

El Real Madrid no remontará así al Bayern. Ni siquiera etará cerca de hacerlo. Los blancos firmaron una noche de viernes paupérrima, dejando claro, por si alguno tenía duda, que esta Liga ya no va con los blancos. Y, salvo milagro, el viernes la tempora. Qué seis semanas se pueden venir por delante para los madridistas.

Carvajal no está peor que Trent

En partidos como el que se vivió ante el Girona en el Santiago Bernabéu, uno se pregunta si hay tantísima diferencia física entre Trent y Carvajal. Porque futbolística de verdad que no la hay y puramente defensiva es un abismo, pero a favor del de Leganés.

El capitán del Real Madrid se mostró muy activo, con presencia constante en el juego y aportando tanto en ataque como en defensa. Sin un extremo puro al que fijar, estuvo más liberado para soltarse y aparecer en campo rival. Mostó mucha intensidad en cada acción, siempre metido en el partido. En definitiva, que aprovechó la oportunidad.

En defensa, donde más flaquea Trent, estuvo atento y bien colocado, sin complicaciones y resolviendo con solvencia. Firmó un partido muy completo, aprovechando el contexto y demostrando que, con espacios y libertad, puede ser un jugador muy importante.

El silencio del Bernabéu

No hay nada más ruidoso, más atronador, que el silencio del Bernabéu. Cuando el coliseo madridista se calla, salvo por ese grupo que intenta animar con poco éxito que se sitúa en el fondo sur, la sensación es que en cualquier momento va a estallar. Y al final, contra el Girona, la actuación de estos jugadores terminó despertando los pitos de una grada cansada de tantos sinsabores. Lo intenteron, pero no pudieron respetar la tregua dada hasta el miércoles.

Militao está listo

Por sacar algo positivo, podemos decir que Militao está listo para la batalla de Múnich. Si bien es cierto que si los blancos no suben el nivel será imposible ni siquiera estar cerca de la remontada, pero bueno, como van a tener que viajar a Alemania y jugar el partido, mejor con el brasileño en el centro de la defensa.

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