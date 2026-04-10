Arbeloa: «El penalti a Mbappé es aquí y en la luna»

Álvaro Arbeloa atendió a los medios de comunicación tras el empate que Real Madrid y Girona firmaron en el estadio Santiago Bernabéu. Los blancos dimiten definitivamente de la Liga y sólo se aferran al milagro de Múnich para evitar acabar la temporada sin títulos. La situación es límite para los madridistas en este mes de abril.

Álvaro Arbeloa comenzó analizando la decisión del árbitro: «Es un penalti aquí y en la luna. Una más, una semana más. Es lo que tenemos y es lo que hay. Ni lo entiendo yo ni nadie. El VAR entra cuando viene bien y, cuando no, no entra. Ya sabéis mi opinión y estos hechos no hacen más que confirmarla. Han pitado a Kylian una falta que para mí era menos. Hemos tenido muchas, pero es lo de siempre». Sobre si el árbitro le explicó algo, fue contundente: «Absolutamente nada».

Sobre la sensación del partido, no escondió su frustración: «No fue el partido más brillante, pero lo tendríamos que haber ganado con todas las ocasiones que hemos tenido y lo poco que hemos concedido. La alineación era fuerte para ganar. Hemos generado lo suficiente para hacer más goles, pero no hemos estado acertados. Nos vamos con un empate que sabe a muy poco».

También habló de Kylian Mbappé y Vinicius Júnior: «No me puede preocupar por dos jugadores con las cifras que tienen. Son dos de los mejores del mundo. El problema no es individual, es colectivo. Tenemos que mejorar muchas cosas. Nos sigue costando cerrar los partidos. Esperemos que el miércoles cambie la dinámica y tengamos más acierto de cara a gol».

«Ahora mismo solo pensamos en el miércoles. Hay que corregir muchas cosas que hoy no hemos hecho bien. Es el partido. Toda la energía que tengamos la tenemos que poner ahí. Hay que ir a Alemania convencidos, con personalidad y a competir hasta el final», añadió sobre el duelo ante el Bayern de Múnich.

También analizó el papel de Eduardo Camavinga: «Quería verle en esa posición. Se siente cómodo, tiene movilidad y capacidad para abarcar mucho campo. Es importante que entienda bien el rol, porque en esa zona tiene que interpretar muchas cosas. Ha hecho un buen trabajo».

Sobre Jude Bellingham, fue claro: «Le hemos visto con buenas sensaciones, con confianza. Es verdad que ha terminado cansado, pero es normal después de tanto tiempo fuera. Este partido le viene muy bien para coger ritmo. Tenemos que estar contentos con él y con todo lo que nos aporta».

También hizo autocrítica: «No estamos ganando este tipo de partidos y eso es lo que nos está penalizando. Para ganar hay que dar el 200%. Si no lo haces, pasan cosas como las que nos están pasando demasiado a menudo».

De cara a Múnich, lanzó un mensaje claro: «Los que vayamos vamos a ir convencidos de que se puede. Allí se sienten favoritos, pero van a tener enfrente a un equipo que no se rinde. Vamos a competir y a pelear hasta el final».

Por último, habló de la competencia en el lateral derecho tras el partido de Carvajal: «Debates hay muchos. Tengo jugadores en muchas posiciones y eso es bueno. Estoy muy contento con Dani Carvajal. Cada día está mejor, con más ritmo. Es una pieza muy importante para nosotros».