Endrick irrumpe desde el banquillo y lidera la victoria del Lyon con una asistencia

Endrick atraviesa uno de los momentos más complicados desde su llegada al fútbol europeo. El joven delantero, cedido por el Real Madrid al Olympique de Lyon, no logra salir de un evidente atasco en su rendimiento, en contraste con el prometedor inicio que firmó en su comienzo en el club francés.

Su irrupción en Francia fue espectacular. En sus primeros partidos mostró una gran capacidad goleadora y dejó detalles de su enorme talento, lo que disparó las expectativas tanto dentro del club como fuera. Sin embargo, con el paso de las jornadas, su rendimiento ha ido cayendo de forma progresiva.

Pese a ello, en el encuentro de ayer frente al Lorient, Endrick volvió a dejar señales muy positivas. El delantero comenzó el partido desde el banquillo, pero entró tras el descanso y cambió por completo el ritmo ofensivo de su equipo. El brasileño firmó una grandísima actuación dando una asistencia magistral, demostrando su visión de juego y capacidad para marcar diferencias en los últimos metros. No se quedó ahí, participó en la acción del segundo gol tras disparar a puerta y provocar un rechace que terminó en los pies de Corentin Tolisso, que no perdonó para hacer el 2-0.

Esta actuación supone una dosis muy positiva para el brasileño, que trabaja con el objetivo de recuperar su mejor nivel cuanto antes. Endrick es consciente de que se encuentra en una etapa clave de su desarrollo y quiere llegar en plenas condiciones al Mundial de 2026, donde sueña con recibir la llamada de Carlo Ancelotti. Además, su mirada también está puesta en el Real Madrid, club al que pertenece y donde espera hacerse un hueco la próxima temporada. Para lograrlo, sabe que debe demostrar todas sus cualidades de forma constante, aprovechar cada oportunidad que tenga y confirmar que está preparado para competir al más alto nivel.