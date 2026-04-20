El Real Madrid se enfrentará al Real Oviedo en el Bernabéu el jueves 14 de mayo a las 21:30 horas

El Real Madrid se medirá al Real Oviedo el jueves 14 de mayo, en el que será penúltimo partido de la temporada en el Santiago Bernabéu. El encuentro, correspondiente a la 36ª jornada de Liga, se jugará a partir de las 21:30 horas. Antes, el domingo 10 de mayo, el Real Madrid jugará en el Camp Nou contra el Barcelona.

La Liga ha confirmado los horarios para la antepenúltima jornada, que se disputará entre semana y que ya será clave por lo poco que quedará para el final del campeonato. El Real Oviedo visitará el Santiago Bernabéu 25 años después y lo hará en una situación difícil, ya que o estará peleando por la salvación o puede que ya estuviera descendido. Si nos atenemos a la clasificación actual, a falta de siete jornadas, el Oviedo está a seis de la salvación, por lo que se mantendría con opciones en su visita a Madrid.

Así, el encuentro se disputará en el estadio Santiago Bernabéu el jueves 14 de mayo a las 21:30 horas. Es el penúltimo como local del Real Madrid, ya que después sólo quedará el duelo de la última jornada ante el Athletic Club. Entre medias, el equipo de Arbeloa disputará el encuentro de la penúltima jornada en el Ramón Sánchez-Pizjuán de Sevilla.

En esa jornada, que es justo después del Clásico entre Barcelona y Real Madrid en el Camp Nou, el conjunto culé se enfrentará al Alavés en Mendizorroza el miércoles 13 de mayo a las 21:30 horas. El Atlético de Madrid, por su parte, disputará su duelo de esta 35ª jornada de Liga ante Osasuna en Pamplona el martes 12 de mayo a las 21:30 horas.

Con la oficialidad de estos horarios, queda claro que la penúltima jornada, que es en horario unificado, se disputará el domingo 17 de mayo, toda vez que al haber partidos en jueves, el sábado siguiente esos equipos no pueden jugar el encuentro de Liga.