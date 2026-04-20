Luis Enrique desprecia a Endrick tras la derrota del PSG ante el Olympique de Lyon

El PSG cayó derrotado por 1-2 ante el Olympique de Lyon en un partido intenso que dejó varias imágenes destacadas más allá del resultado. Entre ellas, el gran protagonismo de Endrick y un llamativo gesto final de Luis Enrique con el jugador brasileño, evitando saludarle en el pitido final.

El encuentro empezaría con Endrick abriendo el marcador con un gol en el minuto seis de partido. El Lyon no tardaría en hacer más daño todavía con otro gol en el minuto 18 de Afonso Moreira. El equipo parisino tuvo mucha posesión y ocasiones, pero no fortuna para dar la vuelta al resultado. El partido terminaría con un gol de Kvaratskhelia en los últimos minutos del partido. Una derrota que no viene nada bien al equipo parisino, que le da alas al Lens en la pelea por la Ligue 1.

El joven delantero brasileño fue, sin duda, el jugador más destacado del choque. Su movilidad, capacidad para desbordar y precisión en los últimos metros generaron constantes problemas a la defensa rival. Además del gol, participó en varias jugadas peligrosas que mantuvieron al PSG con opciones hasta el final.

Luis Enrique se quedó muy ardido con Endrick, no lo saludo al final del partido. 😂😭 pic.twitter.com/PRDAP4Lgp9 https://t.co/djkSTPsY1j — MT2 (@madrid_total2) April 20, 2026

Pero más allá del resultado, el momento que más llamó la atención llegó tras el pitido final. En el habitual saludo entre jugadores y cuerpos técnicos, Luis Enrique evitó estrechar la mano de Endrick, un gesto que no pasó desapercibido. Las cámaras captaron cómo el técnico español pasó de largo sin interactuar con el joven futbolista, generando sorpresa y comentarios.

Por ahora, no se han dado explicaciones sobre lo ocurrido, pero la escena contrasta con el gran partido de Endrick y el descontento del asturiano con la derrota. Endrick salió reforzado a nivel individual dado que no ha tenido sus mejores días en Francia últimamente; una actuación así es una buena dosis de moral para el delantero.