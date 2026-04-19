Endrick destroza al PSG de Luis Enrique: golazo y asistencia con mensaje al Real Madrid

Endrick bailó en el Parque de los Príncipes. El delantero brasileño lideró una vez más el ataque del Olympique de Lyon dejando un tremendo golazo y una asistencia para vencer al PSG de Luis Enrique en una demostración más de talento y hambre que tiene el carioca. Un mensaje directo al Real Madrid en la recta final de su cesión en Francia, en una oportunidad que está aprovechando para una segunda oportunidad en el Santiago Bernabéu.

El joven de 19 años no estaba atravesando su mejor momento en Lyon. Desde finales de enero no veía a puerta y había contribuido dando cuatro asistencias a sus compañeros. Un estado de forma de vacas flacas que rondaba en la mente de Endrick cada fin de semana, pero no había escenario más complicado posible para redimirse.

Delante tenía a un PSG que venía de jugar el martes unos cuartos de Champions en Anfield ante el Liverpool. Todo un semifinalista que regresaba a la Ligue 1, que llevaba una racha de más de un mes sin perder. Todo un estadio imponente para Endrick, pero si algo demuestra es que nadie tenía más hambre que él.

A los seis minutos, una conducción de su compañero de ataque, Afonso Moreira, le superó en velocidad a Achraf, y metió un balón filtrado, para que ahí apareciera Endrick en la espalda de William Pacho, ganarle la posición y soltar un latigazo seco al palo corto imposible para el portero rival. Golazo para enmarcar.

Ahí no iba a acabar su actuación, ya que, doce minutos más tarde, en un contragolpe del Lyon le ganó un duelo aéreo cuerpo a cuerpo con Vitinha para regalarle un balón al espacio a su compañero portugués para marcar solo el 0-2. A pesar de que Kvaratskhelia recortó distancias en el tiempo de descuento, Endrick lideró una victoria crucial ante el PSG. Tres puntos cruciales para mantenerse en puestos Champions sobre el Lille, a ocho del Lens y nueve de los de Luis Enrique. El brasileño ya suma siete goles y ocho asistencias desde que llegó al Lyon el pasado invierno. Números de crack, aprovechando todo partido para que el Real Madrid le quiera de vuelta y cuente con él para la próxima temporada.