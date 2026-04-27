Endrick habla abiertamente sobre su futuro: «Si tengo que irme a otra parte…»

Endrick se ha pronunciado sobre su futuro en una entrevista concedida en Francia en la que ha sido ambiguo a la hora de pronunciarse sobre si seguirá en el Olympique de Lyon o regresará al Real Madrid. El jugador brasileño está a préstamo en territorio francés y en principio volverá al Bernabéu a partir del verano para defender la camiseta blanca.

Endrick busca la clasificación para la Champions League con el Olympique de Lyon mientras se ciernen las dudas sobre su futuro en el Real Madrid. El jugador brasileño acumula siete goles y siete asistencias en los 18 partidos que ha jugado desde que está a préstamo en el equipo francés y todo hace indicar que estos números le valdrán a Carlo Ancelotti para llamarlo a filas de cara al Mundial 2026 que se disputa este verano en Estados Unidos, Canadá y México.

Después del campeonato del mundo, el Real Madrid tendrá que tomar una decisión con un Endrick que ha dejado la puerta abierta a su futuro en una entrevista que ha concedido desde Francia. Douglas Sousa, el padre del futbolista, también afirmó hace unos días desde Brasil que en su etapa en el Bernabéu le quitaron el parque de atracciones que es para el delantero el fútbol.

Endrick y su futuro en el Real Madrid

«¿Si hay posibilidad de seguir en el Lyon clasificándose para la Champions? Honestamente, no lo sé. Vine aquí por una cesión de seis meses. Si debo regresar al Real Madrid, vuelvo con mucho gusto. Si tengo que irme a otra parte, me iré», afirmó Endrick en una entrevista concedida a Canal+Foot.

«Espero realmente que podamos clasificarnos para la próxima Champions League. Es el sitio que se merece el club», dijo Endrick sobre las opciones del Olympique de Lyon para disputar la máxima competición europea la próxima temporada. En la misma entrevista también confesó que está aprendiendo francés. «Estoy tomando clases y aprendiendo francés. Aprendí mucho de los francófonos del Real Madrid. Camavinga es mi amigo. Mbappé y yo nos sentamos juntos; así fue como empecé a aprender el idioma», dijo.

Douglas Sousa, padre de Endrick, habló hace unos días sobre la situación de su hijo en una entrevista concedida a ESPN Brasil en la que dejó claro que las expectativas de estar en el próximo mundial «son altas».

También dejó claro que su salida al Olympique de Lyon ha sido una noticia muy positiva para él y la familia. «Él lo que quiere es jugar al fútbol… Ahora ha encontrado esa felicidad. Mi nuera (Gabriely Miranda) fue fundamental para que Endrick se fuera al Lyon y está feliz. Todos estamos felices, eso es lo más importante», afirmó a la vez que contó que en Madrid había dejado de divertirse. «Endrick tiene una frase que dice que su parque de diversiones es el campo de fútbol. Y en el Madrid, de alguna manera, le quitaron ese parque de atracciones», manifestó el padre del jugador, que tendrá que volver al Real Madrid a partir del próximo verano.