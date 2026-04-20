Achraf Hakimi explota contra Endrick tras su exhibición contra el PSG

El PSG cayó derrotado este domingo contra el Olympique de Lyon en el Parque de los Príncipes y uno de los principales protagonistas del encuentro fue Endrick, que marcó y asistió en los dos goles del conjunto dirigido por Paulo Fonseca. Después de marcar el 0-1, hubo un tenso rifirrrafe entre el delantero y Achraf Hakimi, que le recriminó el baile que realizó frente a los aficionados del PSG. Y el internacional marroquí se pronunció después del encuentro sobre ese intercambio de pareceres con Endrick.

«¿Por qué le dije a Endrick que se tranquilizara? Son cosas que pasan en un partido (risas). No vamos a centrarnos en los jugadores rivales. Quería que mi equipo se mantuviera concentrado y que él dejara de hacer cosas dirigidas a nuestra afición. Que se dedique a jugar al fútbol, sobre todo porque es un buen jugador. Pero cuando hace cosas que no tienen que ver con el fútbol, eso me puede molestar, sobre todo porque íbamos perdiendo», dijo el lateral derecho del PSG después del partido.

Unas declaraciones con las que Achraf Hakimi trata de marcar terreno con el joven atacante del Olympique de Lyon, que volvió loca a la defensa del equipo dirigido por Luis Enrique este domingo. Además de marcar el 0-1 con un gran disparo, asistió con un brillante pase al espacio a Afonso Moreira para que el portugués marcara el segundo de los visitantes.

La explosión de Endrick en Francia

Un Endrick que ha participado en 14 goles en medios de media vuelta. Concretamente, ha marcado 7 tantos y ha repartido 7 asistencias, números muy positivos en una cesión que está dando sus frutos. Ahora, su gran objetivo es que el Lyon se clasifique para Champions League antes de regresar al Real Madrid en verano.

El regreso de Endrick al Real Madrid unido a la falta de minutos que ha tenido Gonzalo García desde que el brasileño se fue condenan al canterano a buscarse equipo lejos del Bernabéu. El jugador tiene sobre la mesa dos ofertas de la Premier y otras dos de la Bundesliga. El futuro de Gonzalo García puede estar más fuera que dentro del Real Madrid. El canterano, que se ganó un sitio en la primera plantilla por méritos propios tras su extraordinario Mundial de Clubes en los tiempos de Xabi Alonso, ha ido perdiendo importancia desde la llegada de Arbeloa y ni siquiera la baja prolongada de Mbappé le ha concedido minutos.

Poco o nada queda ya de aquel delantero poderoso y polivalente que impactó con su trabajo y sus goles hasta convertirse en el máximo goleador del Mundial de Clubes. La importancia de Gonzalo en el actual Real Madrid es puramente residual y ya se ha convertido en el último de la fila de los cambios en la delantera. Le han adelantado Brahim y Mastantuono, por no hablar de los intocables Vinicius y Mbappé.