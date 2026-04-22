Arbeloa reabre el ‘caso Carvajal’

No está siendo una temporada sencilla para Dani Carvajal. En la campaña de su regreso, tras la grave lesión de rodilla que sufrió el pasado curso, el capitán del conjunto blanco está atravesando un momento más que complicado. La llegada de Arbeloa le dejó en una posición complicada, al no contar apenas para el salmantino y, tras un mes en el que el lateral pareció ir cogiendo algo de rodaje, ahora vuelve a estar en una posición de lo más delicada. Para echarle más leña al fuego, el técnico dejaba una frase tras el duelo contra el Alavés lapidaria al ser preguntado por la participación del futbolista de Leganés.

«Tengo 23 jugadores que tienen posibilidades para ir al Mundial; si me lo permitís, voy a pensar en lo que es mejor para mi equipo», apuntó Arbeloa al ser preguntado sobre las pocas oportunidades con las que está contando Carvajal, a pesar de que el Real Madrid prácticamente ha dicho adiós a todas sus opciones en la Liga y que está eliminado en el resto de competiciones.

Carvajal comenzó la temporada con Xabi Alonso alternando titularidades y minutos con Trent, hasta que después del Clásico celebrado en el Bernabéu tuvo que someterse a una artroscopia y volvió la incertidumbre sobre el estado de su rodilla. Pero ha vuelto bien. Las sensaciones del capitán no pueden ser mejores, aunque desde el cuerpo técnico no opinan lo mismo. O, al menos, escudan su falta de minutos en que no está en las mejores condiciones.

A sus 34 años y tras una triple rotura en su rodilla –ligamento cruzado anterior, colateral externo y tendón poplíteo– había dudas de en qué condiciones estaría. Y debido a esa falta de minutos, tampoco se ha podido despejar claramente la incógnita. Lo que sí que parece evidente es que Carvajal no está a su mejor versión, pero tampoco a un nivel claramente inferior al que ha mostrado Trent.

El rendimiento del inglés ha estado por debajo de lo esperado en su primera campaña. No ha cumplido para nada con las expectativas generadas con su fichaje durante estos meses, aunque ha sabido compensar sus claras carencias defensivas con un excepcional toque que le ha permitido maquillar en ocasiones sus actuaciones.

Arbeloa no apuesta por Carvajal

Aunque Trent no ha convencido, los minutos de Dani Carvajal desde el ascenso de Arbeloa no han estado, ni mucho menos, a la altura de lo previsto. El capitán del Real Madrid, dueño del carril diestro desde que se lo arrebatara precisamente al actual entrenador en 2013, ha perdido esa titularidad 13 años después de su llegada al primer equipo. Con el salmantino sólo suma 442 minutos, en los 22 partidos que ha dirigido, habiendo jugado en 12 de ellos. Sin embargo, la presencia del 2 blanco en seis de esos encuentros ha sido prácticamente testimonial, puesto que no llega a la media hora de juego.

Con la Liga casi perdida y eliminados en el resto de competiciones, se esperaba que Carvajal pudiera tener más minutos. Sobre todo, jugando en el Bernabéu y teniendo en cuenta que, en el tramo final de su carrera, en el horizonte aparece el que podría ser su último Mundial, en el que sería capitán con una España favorita. Pero ni con esas. Arbeloa ha dejado claro que Trent sigue estando por delante, reabriendo el caso Carvajal, tras dos meses de tregua en los que parecía que empezaba a contar más con él.