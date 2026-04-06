Doncic se aferra a una recuperación milagrosa en Europa a lo Kobe Bryant

El futuro inmediato de Luka Doncic ha dado un giro significativo. La estrella de Los Angeles Lakers viajará a Europa en los próximos días con un objetivo claro: acelerar su recuperación y tratar de volver a tiempo para ayudar a su equipo en los playoffs. El base esloveno, tras consultar tanto con los servicios médicos de los Lakers como con su propio equipo, ha decidido someterse a un tratamiento especializado en Europa.

Esto es para recuperarse de una distensión del isquiotibial de grado 2 que lo mantendrá fuera entre 4 y 6 semanas. Se trata de una dolencia delicada que pone en serio riesgo su participación en el tramo decisivo de la temporada.

La noticia fue confirmada por su agente, Bill Duffy, en declaraciones a la cadena ESPN, después de la derrota de los Lakers frente a los Oklahoma City Thunder. La imagen de Luka Doncic lamentándose sobre la pista tras lesionarse ante los Oklahoma City reflejó la preocupación que existe en torno a su estado físico. No es una lesión menor, y los plazos de recuperación juegan en su contra.

Según las estimaciones basadas en lesiones similares de grado 2, el tiempo de baja podría situarse entre cuatro y cinco semanas. Esto supondría perderse la primera ronda de los playoffs, la cual comienza el 18 de abril y, posiblemente, parte de la segunda, un escenario complicado para las aspiraciones del equipo. Por eso, el viaje a Europa no es casual. Doncic busca un tratamiento que le permita reducir esos tiempos al máximo. Su objetivo es claro: recortar el periodo de recuperación y protagonizar un regreso exprés que mantenga con vida la temporada de los Lakers.

La decisión refleja la ambición del jugador, que no quiere dar el curso por perdido. En un momento clave del año, los Lakers dependen en gran medida de su estrella. Y ahora, la esperanza pasa por Europa.

Doncic replica a Kobe Bryant

No es el primer jugador de los Lakers que busca una alternativa desesperada. Ya lo hizo otra leyenda como Kobe Bryant en 2013 cuando se marchó a Alemania para recuperarse de la rodilla derecha después de operársela en 2010. Decidió someterse a un método experimental para acortar plazos de recuperación a través de plasma enriquecido y así recuperarse para aquella temporada.