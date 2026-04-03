La noche más trágica de Doncic

Luka Doncic vivió su noche más amarga desde que fichó por Los Angeles Lakers. La contundente derrota frente a los Thunder de Oklahoma (139-96) quedó empañada por la grave lesión del base esloveno. Se retiró entre lágrimas de un partido que podía decantar la balanza en su favor en la lucha por el MVP de la temporada, ya que enfrente tenía a Shai Gilgeous-Alexander. Pero ahora su candidatura por el MVP se podría caer con la lesión y, además, se perdería el inicio de los playoffs.

El ex del Real Madrid sufrió una lesión en el tendón de la corva de su pierna izquierda. Este viernes le harán pruebas para determinar el alcance de la misma, pero todo apunta a que podría estar fuera más de un mes. De ser así, Doncic no podría ayudar a sus compañeros en los primeros partidos de unos playoffs que arrancan a mediados de este mes de abril.

Ya en el primer cuarto, el esloveno dio el susto al notar unas molestias en el isquiotibial de la pierna izquierda. Pero, por suerte, se quedó en eso, un susto, y pudo continuar. Doncic es una pieza fundamental para los Lakers, y es uno de los principales favoritos al MVP de la temporada de la NBA. Pero fue en el inicio del tercer cuarto cuando se torció todo. Luka iba directo al aro cuando, de repente, se frenó en seco.

Notó un pinchazo en la pierna izquierda y tiró el balón fuera directamente. No podía seguir y se marchó cojeando con evidentes gestos de dolor. Se tapó la cara con la camiseta, fruto de la frustración, y sus compañeros lo arroparon. Acto seguido, se fue directo a los vestuarios mientras tiraba del cuello de su camiseta. Ya no volvió a la pista. Y eso ha hecho saltar todas las alarmas en el conjunto angelino, ya que es la misma lesión que le hizo perderse cuatro partidos antes del All Star. Ahora está a expensas de la resonancia magnética a la que se someterá este viernes para conocer el alcance de la lesión. Podría estar hasta seis semanas fuera si se confirman los peores presagios.