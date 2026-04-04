Drama para Doncic: adiós a la temporada regular y baja indefinida

El drama en Los Angeles Lakers es real. Luka Doncic sufre una lesión en el tendón de la corva de la pierna izquierda y se perderá lo que resta de temporada regular de la NBA. Además, el esloveno no tiene fecha de regreso, es baja indefinida. Se perdería casi seguro el inicio de los playoff, el resto es una incógnita. Malas noticias para el conjunto angelino, que pierde a su estrella en el tramo decisivo de la temporada.

Doncic se lesionó en el tramo final del partido contra los Thunder de Oklahoma. El base notó un pinchazo en los isquiotibiales cuando encaraba a canasta en una jugada en el inicio del tercer cuarto. Luka sabía que se había roto y tiró el balón fuera directamente y se marchó cojeando con evidentes gestos de dolor. Su cara lo decía todo. Sus compañeros lo arroparon e intentaron animarle.

Pero el 77 se fue directo a los vestuarios para ser tratado por los médicos del club y ya no volvió a salir a pista. El partido ya estaba muy complicado para los Lakers, pero sin su estrella se les ponía todavía más cuesta arriba. La humillación dolió más por la pérdida de un jugador como Luka Doncic. Aunque todavía no hay parte médico oficial, las informaciones que llegan desde Estados Unidos señalan que los resultados de la resonancia magnética a la que se sometió este viernes confirmaron los peores presagios.

Según desveló el periodista Shams Charania, de ESPN, especialista en NBA, Doncic estará de baja indefinida por una lesión en el tendón de la corva de la pierna izquierda. La información afirma que el ex de los Mavericks y el Real Madrid se perderá el resto de la temporada regular y su participación en los playoffs es incierta. Estaría fuera alrededor de un mes.

Los Lakers tienen cinco partidos para asegurar la tercera plaza de la Conferencia Oeste de la NBA. Justo en el siguiente partido visitan Dallas para enfrentarse a los Mavs, en el que habría supuesto un nuevo regreso de Doncic a la que fue su casa, el lugar donde debutó en la NBA y se convirtió en una estrella. Pero eso no pasará. Los pupilos de JJ Redick tendrán que apañárselas sin el esloveno en este tramo final de temporada regular y en el inicio de los playoffs.