El «superhéroe» Luka Doncic revienta la NBA: 60 puntos en su segunda mejor actuación individual

Luka Doncic sigue haciendo historia en la NBA. El ex jugador del Real Madrid ha hecho uno de sus mejores partidos en su etapa en la mejor liga de baloncesto del mundo: 60 puntos, nueve triples, 18 de 30 tiros de campo… segunda mejor actuación individual del esloveno en la NBA.

Y eso que estaba «cansado», según dijo el propio Doncic, al que su entrenador en los Lakers, JJ Redick, describió como «superhéroe». Increíble actuación del jugador esloveno, que acompañado por LeBron James (‘triple-doble’ de 19 puntos, 15 rebotes y 10 asistencias… con 41 años), hicieron magia en un encuentro que bien puede entrar en la historia de Los Lakers. Tras jugar el miércoles, llegaron a las 5:00 horas a Miami y unas horas después ganaron a los Houston Rockets en un encuentro brutal (134-126).

La figura fue Luka Doncic. 60 puntos en la que es la segunda mejor actuación del ex del Real Madrid en la NBA. Y eso que «estaba cansado». «Eso muestra lo que es el equipo. Sufrimos en la primera mitad, pero volvimos. Esto dice mucho de este equipo», comentó el esloveno. «Mis triples están saliendo bien, intento leer el partido», añadió Doncic.

Su entrenador en Los Ángeles Lakers le describió como «superhéroe» tras su partidazo en Miami y más con el condicionante de llegar cansados. Con la presencia de Carlos Alcaraz, que estuvo allí al estar ya en Miami para jugar el Masters 1.000 de tenis, Luka Doncic se volvió a hacer grande en la NBA.

Y, además, lo hizo en otra gran noche de Lebron James, que selló un triple doble de 19 puntos, 15 rebotes y 10 asistencias en la noche en la que igualó el récord de 1.611 partidos de Robert Parish en la NBA. «Sin él no ganamos. La manera en la que está jugando es increíble de ver», dijo de Lebron un Doncic que es protagonista en esta jornada histórica en la NBA.