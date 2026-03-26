Doncic compara a jugadores de fútbol con estrellas de la NBA: el Curry del balompié no tiene desperdicio

El jugador esloveno Luka Doncic vuelve a ser protagonista fuera de la pista. Esta vez no por sus puntos o asistencias, sino por un vídeo que se ha hecho viral en redes sociales, en el que compara a grandes estrellas del fútbol con figuras históricas y actuales de la NBA. En el formato del vídeo, sencillo y directo, a Doncic le dicen el nombre de un futbolista y él responde con el jugador de baloncesto que le recuerda.

Una de las comparaciones más llamativas fue la de Erling Haaland, a quien relacionó con Kevin Durant, destacando que la comparativa sería con el jugador americano de joven, que es donde él les encuentra más el parentesco deportivo. También comparó a Cristiano Ronaldo con LeBron James, dos leyendas que han mantenido un altísimo nivel durante muchos años gracias a su disciplina y su entrega al deporte que practican.

Luka Dončić compares soccer stars with NBA stars. How did he do? IG/losangekesfwc26 pic.twitter.com/Ih9V210eEL — Luka Updates (@LukaUpdates) March 25, 2026

Luka Doncic asoció a Leo Messi con Michael Jordan. Esta comparación ha generado debate, especialmente entre aficionados, dado que algunos hubiesen asociado a Cristiano con Michael Jordan. El esloveno también relacionó a Kylian Mbappé con Nikola Jokic, y a Vinicius con Stephen Curry.

Todas las comparaciones han tenido debate entre los usuarios, algunos llegando a publicar cómo hubiesen comparado ellos a cada jugador. No solo con los jugadores que menciona Doncic, han salido a flote otros nombres muy importantes de la NBA como Giannis Antetokounmpo, Shaquille O’Neal o el mismísimo Kobe Bryant, leyendas absolutas del baloncesto, que no han pasado desapercibidos en las comparativas con los mejores jugadores de futbol. La mezcla de fútbol y baloncesto son los dos deportes que siempre han estado muy presentes en la carrera de Luka desde sus inicios en Europa.