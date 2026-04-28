Muere Moncho Monsalve, leyenda del Real Madrid y del baloncesto español

Nacido en Valladolid en 1945, Moncho Monsalve dedicó gran parte de su vida al desarrollo del baloncesto, destacando no solo como entrenador, sino también como formador de jugadores y seleccionador. Su carrera comenzó en equipos modestos, pero rápidamente fue ganando prestigio gracias a su capacidad táctica y su liderazgo.

A lo largo de su carrera, Monsalve dirigió a numerosos equipos en España y en el extranjero, incluyendo etapas en ligas europeas y selecciones nacionales. Uno de sus mayores logros fue su participación con la selección española femenina, contribuyendo al crecimiento del baloncesto femenino en el país. Además, tuvo experiencias internacionales relevantes, como su paso por la selección de Brasil, lo que consolidó su reputación como un gran entrenador y muy respetado en el ámbito del baloncesto.

Más allá de los resultados deportivos, Moncho Monsalve es valorado por su labor pedagógica y su influencia en generaciones de entrenadores y jugadores. Ha impartido clínicas, cursos y conferencias, compartiendo su conocimiento del juego y fomentando una visión moderna del baloncesto. Su legado se mantiene vivo en la estructura del baloncesto español, donde sigue siendo una figura de referencia por su contribución al desarrollo técnico y humano del deporte.