Muere Moncho Monsalve, leyenda del Real Madrid y del baloncesto español

El mundo del baloncesto español está de luto tras conocerse el fallecimiento de Moncho Monsalve, histórico jugador y entrenador, leyenda del Real Madrid y del deporte de la canasta en nuestro país. El técnico ha fallecido este miércoles a los 81 años de edad. Natural de Medina del Campo (Valladolid), fue célebre por su etapa como jugador en el Real Madrid y después por su dilatada trayectoria como entrenador en clubes y selecciones.
Moncho Monsalve fue una figura clave en la evolución del baloncesto español, tanto en su etapa como jugador del Real Madrid como en su larga trayectoria como técnico en clubes nacionales e internacionales. Pasó por FC Barcelona, CB Zaragoza, CB Murcia, CB Málaga, OAR Ferrol, CB Hospitalet, Basket Mestre, Club Deportivo Oximesa de Granada, Náutico Tenerife, Castilla Valladolid, Cantabria Lobos y Balneario de Archena. Además, dirigió selecciones como Brasil, Marruecos y República Dominicana.
Un Moncho Monsalve que como jugador fue internacional con España en 61 ocasiones y ganador de las tres primeras Copas de Europa con el Real Madrid, así como tres Ligas y tres Copas. Su figura se engrandeció todavía más cuando decidió pasarse a los banquillos, dejando una huella profunda en el desarrollo del baloncesto formativo y profesional. En 2024 ingresó en el Salón de la Fama de la Federación Española de Baloncesto, un reconocimiento más que merecido para una figura capital en el mundo de la canasta.