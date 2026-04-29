Blindaje total al Movistar Arena: macrodispositivo del Gobierno para aislar el Real Madrid-Hapoel

Impresionante despliegue policial en el Movistar Arena para blindar el recinto durante el primer partido del play off de la Euroliga entre el Real Madrid y el Hapoel Tel Aviv este miércoles. El encuentro se disputará con público identificado, un cambio importante respecto a las últimas dos visitas de equipos israelíes, que se celebraron a puerta vacía.

El Gobierno desplegó un macrodispositivo de seguridad compuesto de hasta 450 efectivos policiales que estarán velando por la seguridad del público y de ambos equipos, tanto a su llegada al pabellón como durante el transcurso del duelo. También habrá refuerzos de seguridad privada para blindar más aún la zona. Una medida de protección que no deja de ser un manifiesto de rechazo a Israel por parte del poder.

Sólo abonados en el Real Madrid-Hapoel

Los partidos de este miércoles y viernes entre Real Madrid y Hapoel se jugarán con público en las gradas, que previamente habrá sido identificado, según se acordó en una reunión la semana pasada en la Delegación del Gobierno en la capital de España.

En la reunión se alcanzó un acuerdo con los representantes del Real Madrid para la celebración de estos partidos con la asistencia exclusivamente de público previamente identificado. Esta decisión conllevará que las primeras filas del graderío no estén ocupadas, tendrán permitido el acceso los abonados con DNI y abonos cedidos con DNI junto al documento de cesión del propietario del abono y en los palcos VIP también se identificará a los asistentes.

Además, no hay venta de entradas ni presencia de aficionados visitantes, se ha reforzado el control en la entrada y hay restricción de elementos de animación solo al ámbito deportivo. También la apertura de accesos se está realizando con mayor antelación.