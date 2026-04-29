Real Madrid-Hapoel: comienza el plan Atenas

Llega uno de los momentos más especiales de cada temporada en el baloncesto europeo. El Real Madrid inicia este miércoles su andadura en los play off de la Euroliga con el primer partido de la serie contra el Hapoel Tel Aviv en un Movistar Arena que no se llenará al poder entrar sólamente los abonados con su correspondiente identificación en las puertas del recinto (20:45 horas).

El equipo blanco defenderá el factor cancha conseguido gracias a sus 24 victorias cosechadas durante la fase regular (18 como local, récord histórico en la Euroliga), pero no podrá hacerlo ante la totalidad de su afición. Aquellos que no cuenten con abono de temporada no podrán acceder al Movistar Arena para animar a los de Sergio Scariolo en el primero de los dos encuentros de esta semana ante el Hapoel.

La visita del equipo israelí condiciona el choque dadas las restricciones impuestas por el Gobierno, que se apoya en la incapacidad de garantizar la seguridad de los protagonistas del juego, sobre todo de los miembros del conjunto rival, como elemento político para vetar la entrada de Israel en España y apoyar a Palestina en el conflicto de la Franja de Gaza.

Repasado el aspecto político, el Real Madrid llega en plena forma al envite más importante del curso. También llega exigido, puesto que perdió las dos opciones de título hasta la fecha en las finales de la Supercopa y de la Copa del Rey ante Valencia Basket y Baskonia respectivamente. La bala de la Euroliga se presenta como una oportunidad de éxito rotundo para un equipo reconstruido de arriba a abajo el pasado verano, y todo pasa por iniciar con buen pie este miércoles en la serie contra el Hapoel.

Real Madrid-Hapoel, tercero contra sexto

El Real Madrid logró ser tercero al término de la fase regular y supo al día siguiente de vencer en su último compromiso al Estrella Roja que se enfrentaría al Hapoel. Una noticia que en el club fue recibida con cierta resignación al tener que ocuparse de otros factores más allá de lo deportivo. Aclarada en consenso con las autoridades la permisividad de entrada a abonados, el foco se puso en la cancha.

Ahí donde los de Scariolo han ganado los dos encuentros anteriores a su oponente en la eliminatoria que da acceso a la Final Four del próximo 22 de mayo. El plan Atenas arranca en el Movistar Arena, donde el Real Madrid recibirá doblemente a un equipo lleno de amenazas que firmó 23 triunfos en su primera aparición en la Euroliga tras conquistar la Eurocup la pasada campaña.

La principal amenaza del cuadro de Dimitrios Itoudis, otro mítico de los banquillos, es Elijah Bryant, el alero escogido dentro del mejor quinteto de esta Euroliga. El jugador estadounidense de 31 años ha promediado 15,9 puntos, 5,3 rebotes, 3,4 asistencias y 18 de valoración y, junto a otro veterano como Vasilije Micic, tres veces MVP en la competición (una en fase regular y dos seguidas en Final Four) estarán bien vigilados por la fortaleza madridista.

El Real Madrid, uno de los clubes más serios en defensa cuando juega en su feudo, cuenta con los 15 jugadores de la plantilla disponible tras funcionar a la perfección el plan de rotaciones y descansos que Scariolo y el equipo biomédico implantó desde septiembre. Los líderes, Mario Hezonja, Facu Campazzo y Edy Tavares, llegan enchufados, así como un Trey Lyles que poco a poco se ha ido haciendo al baloncesto europeo y está causando impacto con su capacidad anotadora.

La fortaleza blanca como local

El técnico italiano espera más de otros fichajes prometedores como Théo Maledon o Chuma Okeke en este tramo decisivo de temporada y seguirá apostando por sus jugadores de confianza como Gaby Deck, Usman Garuba, Andrés Feliz, Alberto Abalde o el capitán, Sergio Llull. Por si fuera necesario sentar a los pívots habituales, Alex Len cerrará una convocatoria de la que se caerán Gabriele Procida, David Krämer e Izan Almansa, prácticamente inutilizados durante la Euroliga.

El Real Madrid llega a este play off con el recuerdo del año pasado, en el que sólo pudo sacar una victoria contra un Olympiacos que llegaba líder y, tras arrasar a los blancos, se la pegó a la primera de cambio en la Final Four con Mónaco. La situación esta vez es bien distinta para un cuadro madridista muy reforzado y que llega con un estatus superior –clasificatorio, no económico– que su rival. Y eso le hace favorito, más si cabe teniendo en cuenta que sólo ha perdido en casa un duelo en todo el curso europeo en noviembre frente a Panathinaikos.