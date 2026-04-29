Campazzo da un puntazo al Real Madrid para encarrilar los play off contra el Hapoel

Facundo Campazzo le dio un primer puntazo a un Real Madrid que venció por 86 a 82 a Hapoel Tel Aviv en el Movistar Arena. El equipo de Scariolo fue muy superior a su rival y comienza esta serie de playoffs de Euroliga con un claro 1-0. Pero sufrió demasiado al final y se llevó un susto gordo ante un gran Blakeney. La previa la protagonizó el despliegue policial sin precedentes y en el inicio de partido se lesionó Tavares en su rodilla izquierda. Luego empezó el show de Campazzo y nadie pudo pararlo con 21 puntos determinantes.

Comenzó la serie de playoffs de Euroliga y el momento de verdad para el Real Madrid en su competición favorita. El once veces campeón de Europa estaba decidido a jugar una nueva Final Four, esta vez en Atenas, pero para ello tenía que superar a Hapoel Tel Aviv. Tenían factor cancha los de Scariolo y el primero de la serie se disputó este miércoles en la capital de España.

Un partido en el Movistar Arena que por fortuna se jugó con público, pero no con el deseado. Solamente pudieron entrar los abonados madridistas y el ambiente podría haber sido mucho más cálido. Todo por culpa del Gobierno y una manifestación propalestina que fue muy pobre en los aledaños. El dispositivo policial, sin precedentes. Demasiado para un encuentro que no tenía ningún peligro real. Baloncesto y nada más.

Tavares lesionado en el inicio

No empezó nada bien el partido para el Real Madrid con la lesión de Tavares. El pívot madridista no aguantó ni tres minutos sobre la pista hasta que pidió el cambio. No pudo seguir con claros signos de dolor en su rodilla izquierda y se fue directo a vestuarios. Las alarmas sin duda estaban encendidas.

Pero el Real Madrid sobre la cancha estaba dispuesto a ser superior. Era el guion previo y los de Scariolo lo siguieron a rajatabla. Facundo Campazzo fue el mejor de los blancos en el primer cuarto. El argentino cada curso se empeña en ser el mejor y lo consigue. El Palacio estaba volcado con él.

27-18 terminó el primer cuarto a favor del Real Madrid. Los blancos eran superiores y marcaban el ritmo del juego. Oturu fue lo más destacado en Hapoel con 10 puntos y solamente tres jugadores anotaron en el cuadro israelí. Eso fue clave en los primeros compases del juego.

Campazzo: el mejor del Real Madrid

El guion de partido en el segundo cuarto fue el mismo. El Real Madrid era el gran dominador y por momentos daba signos de sentenciar el partido por la vía rápida, pero Hapoel no quería irse del Movistar Arena sin pelear esta primera batalla. Llegó a ir ganando de 20 el equipo blanco a falta de 2:35 para llegar al descanso. Pero se terminó yendo al intermedio de 15 (48-33).

Los siete puntos de Lyles fueron determinantes en un segundo cuarto con color blanco. En Hapoel, Blakeney llevaba 11 puntos y mantenía a su equipo vivo, que no era poca cosa en el Movistar Arena. Partido de carácter, pero poca garra de ambos equipos. Demasiado limpio en este inicio de la serie.

Campazzo seguía a lo suyo, se estaba luciendo. Él estaba jugando un partido y el resto otro. Vaya jugador. Con un triple empezó su tercer cuarto para ampliar la distancia en el marcador (55-42). Los de Scariolo estaban igual de enchufados tras volver de vestuarios y el dominio era total.

Repaso del Real Madrid… sin Tavares

Itoudis estaba desesperado en el área técnica y la grada del Palacio pedía su expulsión. No paraba de gesticular y la grada no le aguantaba más. Mientras, en Hapoel, el mejor era un Oturu que sin Tavares tenía pista libre. El Real Madrid con otro triple de Hezonja a falta de dos minutos para llegar al último cuarto mantuvo la distancia en 16 puntos (66-50). Super Mario se ganaba los aplausos.

Con Tavares en la cancha sabe Dios el resultado que se hubiese dado. Sin él, el repaso del Real Madrid al Hapoel era muy claro. No hubo partido en ningún momento. Gran defensa de los blancos y un ataque magistral. 70-55 se fue el partido al último cuarto y con sensaciones de superioridad mayores al resultado.

Campazzo en los primeros tres cuartos tuvo un porcentaje en triples superior al 60%. Una pasada. Hapoel apretó para intentar meterse en el partido en el inicio del último cuarto, pero no le daba. Ahí fue cuando Itoudis perdió los papeles de manera definitiva y fue expulsado. El Palacio explotó contra él.

Otro triplazo de Campazzo para sumar 21 puntos en el tramo final fue el estocazo final para Hapoel. 82-66 a falta de cuatro minutos para el final y el argentino iba a salir por la puerta grande como los toreros.

Se puso a diez el Hapoel a falta de poco menos de dos minutos, intentando dar guerra hasta el final. Estaba el equipo israelí en el partido y un triple de Blakeney puso el partido 86-79. Cuidado, se respiraba en el Palacio.

Blakeney metió otro triplazo (86-82) y Hapoel metió el susto gordo en el tramo final de partido. La desconexión de los blancos en el último cuarto era terrible. Los blancos ganaron sufriendo demasiado mal al final y se marchan con 1-0 en la serie.