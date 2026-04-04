El agente de Hezonja airea su posible salida: «No descarto que vuelva a la NBA»

Mario Hezonja se ha convertido en una pieza fundamental en el Real Madrid de Sergio Scariolo. El croata ha encontrado este año esa regularidad que le venía faltando en las últimas temporadas. Renovó por cinco años en verano de 2024 y quedó vinculado con el club hasta 2029. Sin embargo, el nuevo agente del alero, Raznatovic, ha dejado entrever su posible salida al final de la presente temporada para poner rumbo a la NBA.

SuperMario ya estuvo en la mejor liga del mundo entre 2015 y 2020. Llegó a la NBA en 2015 tras ser elegido por los Orlando Magic en el puesto cinco del draft. Después de ser cortado por los Grizzlies en diciembre de 2020, Hezonja volvió a Europa en enero de 2021 de la mano del Panathinaikos, donde estuvo hasta final de temporada antes de irse al UNICS Kazan. Sus impresionantes números en Rusia le llevaron de regreso a España, esta vez de la mano del Real Madrid.

Desde 2022, el alero croata ha ido creciendo en el club blanco hasta convertirse en un líder y una pieza indispensable en los esquemas del equipo. Pero siempre se le achacaba una falta de regularidad, que parece haber encontrado de la mano de Scariolo. Justo cuando estaba en su mejor momento, se podría ir. Su agente no descarta un posible regreso de Hezonja a la NBA el próximo verano.

En declaraciones recogidas por la web Encestando, Raznatovic, representante de Mario Hezonja, comentó que «no descarto en absoluto que Mario pueda volver a la NBA. Las oportunidades son reales y más altas de lo que algunos aficionados podrían pensar». Ya se especuló con su salida a la NBA el verano pasado y al final se terminó quedando.

Ahora su agente vuelve a dejarse querer por la liga americana, pero hasta que no se celebre el draft en junio no se podrá saber nada seguramente. Así que habrá que esperar hasta el final de la temporada para saber si el Madrid tiene que ir al mercado a buscarle un recambio o no. Aunque su contrato expira en 2029, el jugador tendría una cláusula de salida para la NBA.