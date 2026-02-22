Copa del Rey: Real Madrid-Baskonia

Campazzo, en la presentación de la final: «Perdimos las tres últimas, pero lo pasado, pasado está»

El base argentino atendió a los medios junto a Rodions Kurucs, ala pívot 'baskonista' en la mañana previa al partido por el título

En medio de los dos jugadores, un trofeo que ninguno quería mirar ni tocar

Facundo Campazzo respetó la liturgia que engloba a la previa de un partido por un título como el de este domingo entre el Real Madrid y el Baskonia en el Roig Arena (19:00 horas). Ni el base argentino ni Rodions Kurucs, ala pívot baskonista, quisieron mirar y mucho menos tocar el trofeo de la Copa del Rey durante la presentación de la final en el hotel Primus, donde se concentraron los ocho equipos de esta edición.

Campazzo y Kurucs trasladaron sus sensaciones anteriores al duelo en Valencia y el base madridista fue preguntado por las derrotas en las cuatro últimas finales a un partido: Euroliga (Berlín 2024), Supercopa (Murcia 2024), Copa (Las Palmas 2025) y Supercopa (Málaga 2025). «Venimos de finales perdidas, pero este es un equipo totalmente nuevo. Aun así, tenemos el mismo objetivo: ganar el máximo número de títulos», afirmó.

También habló de la importancia de la capitanía de Sergio Llull en el equipo blanco a sus 38 años: «Para nosotros, tenerlo es oro, solo suma, y más al nivel que está jugando. Nos muestra el camino sin tener que hablar, con sus acciones. Es para ver y para aprender. Disfrutamos y aprendemos de su liderazgo».

«Es una final y es un 50%. Baskonia tiene mucho poderío ofensivo, te puede hacer daño de muchas maneras y te obliga a estar concentrado. Lo mental va a ser muy importante. Va a ser una final durísima, creo que están los dos equipos que mostraron mejor baloncesto, con buen nivel colectivo e individual. El que mejor marque el ritmo y controle los detalles va a tener más chances. Hemos trabajado muy duro y trataremos de marcar nuestro ritmo», vaticinó.

Campazzo y el milagro Hezonja

Sobre el épico desenlace de la semifinal contra el Valencia Basket, el Facu aseguró que «si jugamos 10 partidos así, ocho los pierdes, pero Mario (Hezonja) estuvo certero y valiente».

