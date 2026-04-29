Pinchazo: ni 100 propalestinos en la manifestación que impide al Real Madrid contar con toda su afición

Pinchazo en la manifestación contra Israel que a ojos del Gobierno no permitía garantizar la seguridad de los componentes del Hapoel Tel Aviv, equipo israelí que este miércoles visita el Movistar Arena para medirse al Real Madrid en el primer partido del play off de la Euroliga. Dado el aviso de protesta, el poder usó este motivo como ‘veto’ a la afición madridista, permitiendo únicamente el acceso al recinto a los abonados del club blanco.

A diferencia de en los dos precedentes anteriores en los que equipos israelíes jugaron en Madrid, esta vez el equipo de Sergio Scariolo sí que podrá contar con el apoyo de parte de su afición frente al Hapoel. Un derecho que se ha ganado durante toda la temporada con 25 victorias en la fase regular de la Euroliga, 18 como local, un récord histórico en la competición continental.

Nuevamente, el riesgo de abrir el Movistar Arena al completo como en el resto de partidos fue cero, pero el Real Madrid disputará los primeros dos encuentros de la serie con ese hándicap de no tener detrás todo el aliento que debería. Scariolo animó en la previa a que todos los abonados acudieran a la cita que arranca a las 20:45 horas.

Fracaso en la manifestación contra Israel

«Reitero el llamamiento a nuestros abonados para que llenen todo lo posible. Que estén todos. Es un momento trascendente esta temporada y es fundamental que, aunque haya alguna incomodidad previa al entrar, estén ahí haciendo notar a los jugadores que, tras una extraordinaria temporada en la trayectoria de los partidos de Euroliga, puedan contribuir a que siga la racha en casa dentro del sufrimiento que habrá y del nivel altísimo del rival», dijo el técnico italiano ante los medios.