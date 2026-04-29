Scariolo se teme lo peor con Tavares: «Probablemente el viernes jugaremos sin él»

Sergio Scariolo atendió a los medios de comunicación en la sala de prensa del Movistar Arena tras la victoria del Real Madrid sobre el Hapoel Tel Aviv para poner el 1-0 en esta serie de play off de Euroliga (86-82). Los blancos ganaron con menos margen del merecido y sufriendo al final. Facu Campazzo fue el mejor y Edy Tavares se lesionó en el inicio, algo que preocupa a Scariolo.

«No sé nada todavía. Muy diferente para nosotros jugar con Edy o no, pero Usman (Garuba) y Alex (Len) han hecho muy buen trabajo. Jugaremos el próximo partido probablemente sin él», dijo el italiano en la televisión, donde dio prácticamente por descartado al caboverdiano para el próximo encuentro de la serie ante el equipo israelí.

Ya en la sala de prensa, fue preguntado por el buen desempeño de los otros dos pívots en el partido. «Estoy contento con Usman y Alex, pero con el equipo en general. En los rebotes, sobre todo. Más jugadores se podrán sumar en el segundo. El equipo les ha ayudado», insistió.

«Estamos muy contentos por este triunfo y por cómo hemos jugado la gran mayoría del partido. Hasta que se ha embarullado por varios episodios que nos han llevado a un terreno diferente. También por culpa nuestra, por falta de concentración, pero en general hemos estado bien. Es un gran equipo que en cualquier momento puede volver a la cancha. Es bueno empezar la serie 1-0, pero el segundo partido será más difícil», valoró Scariolo.

Scariolo, Tavares y el ambiente del Palacio

El italiano también fue cuestionado por el ambiente generado por los abonados, los únicos que pudieron acceder este miércoles al Movistar Arena: «No tengo ni idea de qué ha pasado fuera (sobre la manifestación). Tenemos que agradecer a los abonados y lo que han dado al equipo. Contamos con que puedan venir todos para que sean protagonistas. Gracias a los que han venido y han dado su apoyo para intentar estar en el sueño de la Final Four».