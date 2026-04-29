Real Madrid – Hapoel Tel Aviv en directo: el partido de baloncesto de Euroliga hoy en vivo

Real Madrid y Hapoel Tel Aviv inician este miércoles 29 de abril la serie al mejor de cinco en busca de la Final Four de la Euroliga. El Movistar Arena de Madrid será el escenario de los dos primeros encuentros y el Arena Botevgrad de Bulgaria será el espacio del tercer y cuarto envite, a la postre, decisivos. El factor cancha juega a favor del equipo blanco, que tendría el quinto partido en casa. Sigue en directo el minuto a minuto de este primer partido de cuartos de final de Euroliga entre Real Madrid y Hapoel Tel Aviv en DIARIOMADRIDISTA.

Real Madrid – Hapoel Tel Aviv, en directo

Real Madrid de baloncesto – Hapoel Tel Aviv: horario del partido de Euroliga

La Euroliga ha fijado este primer enfrentamiento para el miércoles 29 de abril, con inicio a las 20:45 horas (19:45 en Canarias). Se prevé un amplio dispositivo de seguridad y una previa sin incidentes para que el partido arranque con normalidad.

Dónde ver el Real Madrid de baloncesto – Hapoel Tel Aviv en TV y online

El encuentro se podrá seguir en directo por televisión a través de Movistar+ Deportes, canal incluido en la oferta de pago de Movistar+. Por tanto, no estará disponible en abierto. También podrá verse en streaming mediante la aplicación de Movistar+, accesible desde móviles, tablets, smart TV y ordenadores a través de su página web.

Dónde escuchar por radio el partido

Los aficionados que no puedan seguir el encuentro por televisión o internet podrán hacerlo a través de la radio. Emisoras como COPE, SER, Radio Marca, RNE u Onda Cero conectarán con el Movistar Arena para narrar todo lo que suceda en este primer duelo de la serie.

Dónde se juega el Real Madrid de baloncesto – Hapoel Tel Aviv

El partido se disputará en el Movistar Arena, anteriormente conocido como WiZink Center, situado en el barrio madrileño de Goya. Este pabellón, inaugurado en 2005, tiene capacidad para unos 13.000 espectadores en eventos deportivos, aunque puede variar según la configuración. Para este encuentro, se ha establecido un estricto control de acceso, limitado a abonados del club.