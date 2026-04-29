Baloncesto
Real Madrid – Hapoel Tel Aviv en directo: el partido de baloncesto de Euroliga hoy en vivo
Sigue en directo el minuto a minuto de este primer partido de cuartos de final de Euroliga entre Real Madrid y Hapoel Tel Aviv
A qué hora es el Real Madrid de baloncesto – Hapoel Tel Aviv hoy: horario y dónde ver en directo y por TV el primer partido de los playoffs de la Euroliga
Así calienta Campazzo
Calienta la muñeca Campazzo sobre el parqué del Movistar Arena.
🎯 @facucampazzo pic.twitter.com/kwFXBE3Ibm
— Real Madrid Basket (@RMBaloncesto) April 29, 2026
El Panathinaikos, único lunar
Solamente hubo un equipo que fue al Movistar Arena esta temporada y pudo llevarse botón: el Panathinaikos. El club heleno ha sido el único capaz de vencer al Real Madrid en su cancha para un balance 18-1 en la fase regular, el mejor local de la Euroliga.
El Palacio es inquebrantable
En Europa el Real Madrid es un seguro. Los blancos solamente no llegaron a la Final Four de la Euroliga en tres ocasiones en los últimos 13 años: en 2016, 2021 y 2025, tres veces en las que no tuvo el factor campo…
El Madrid centrado en la Euroliga
El triunfo (82-96) ante Valencia Basket del pasado sábado permite al Real Madrid de Sergio Scariolo estar plenamente centrado en la Euroliga: cuatro triunfos de ventaja más average frente a los valencianos, segundos en Liga Endesa.
Factor cancha
Los madridistas buscarán adelantarse en la serie y acercarse a la Final Four, aunque saben que no será una eliminatoria sencilla. El hecho de contar con el factor cancha puede resultar decisivo, ya que un hipotético quinto partido se disputaría en Madrid.
¡Buenas noches!
Bienvenidos a este primer partido de la serie al mejor de cinco entre el Real Madrid y el Hapoel Tel Aviv. El conjunto dirigido por Sergio Scariolo recibe al equipo israelí en el Movistar Arena en el primer encuentro de estos playoffs de cuartos de final.
Real Madrid y Hapoel Tel Aviv inician este miércoles 29 de abril la serie al mejor de cinco en busca de la Final Four de la Euroliga. El Movistar Arena de Madrid será el escenario de los dos primeros encuentros y el Arena Botevgrad de Bulgaria será el espacio del tercer y cuarto envite, a la postre, decisivos. El factor cancha juega a favor del equipo blanco, que tendría el quinto partido en casa. Sigue en directo el minuto a minuto de este primer partido de cuartos de final de Euroliga entre Real Madrid y Hapoel Tel Aviv en DIARIOMADRIDISTA.
Real Madrid – Hapoel Tel Aviv, en directo
Real Madrid de baloncesto – Hapoel Tel Aviv: horario del partido de Euroliga
La Euroliga ha fijado este primer enfrentamiento para el miércoles 29 de abril, con inicio a las 20:45 horas (19:45 en Canarias). Se prevé un amplio dispositivo de seguridad y una previa sin incidentes para que el partido arranque con normalidad.
Dónde ver el Real Madrid de baloncesto – Hapoel Tel Aviv en TV y online
El encuentro se podrá seguir en directo por televisión a través de Movistar+ Deportes, canal incluido en la oferta de pago de Movistar+. Por tanto, no estará disponible en abierto. También podrá verse en streaming mediante la aplicación de Movistar+, accesible desde móviles, tablets, smart TV y ordenadores a través de su página web.
Dónde escuchar por radio el partido
Los aficionados que no puedan seguir el encuentro por televisión o internet podrán hacerlo a través de la radio. Emisoras como COPE, SER, Radio Marca, RNE u Onda Cero conectarán con el Movistar Arena para narrar todo lo que suceda en este primer duelo de la serie.
Dónde se juega el Real Madrid de baloncesto – Hapoel Tel Aviv
El partido se disputará en el Movistar Arena, anteriormente conocido como WiZink Center, situado en el barrio madrileño de Goya. Este pabellón, inaugurado en 2005, tiene capacidad para unos 13.000 espectadores en eventos deportivos, aunque puede variar según la configuración. Para este encuentro, se ha establecido un estricto control de acceso, limitado a abonados del club.
Scariolo, sin bajas
Sergio Scariolo no cuenta con bajas para este partido. El Real Madrid está en uno de los mejores momentos de la temporada, en lo ánimo y en lo físico.