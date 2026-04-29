La perfección física del Real Madrid contra la amenaza de los nuevos ricos

Destacaba Sergio Scariolo en su atención a los medios previa al primer partido de los play off de la Euroliga el hecho de enfrentarse a un club que ha invertido más que el suyo. «No pasa a menudo tener que jugar contra un equipo con un presupuesto superior al tuyo cuando estás en el Real Madrid. Es una curiosidad que también te hace entender el nivel del adversario», afirmó el principal artífice de llevar a los blancos al tramo decisivo de la temporada en un perfecto estado físico.

De las múltiples advertencias que realizó, fue la que mejor ejemplificó el peligro del rival con el que el Real Madrid se jugará la clasificación a la Final Four de Atenas a partir de este miércoles. El Hapoel Tel Aviv es uno de los cuatro equipos de la competición que invirtió más dinero en su plantilla el pasado verano que los blancos. 20 millones de euros netos, uno más que los 19 del cuadro madridista. Los otros son Panathinaikos, Anadolu Efes y Olympiacos, en orden de gasto.

El conjunto israelí, junto a Dubai Basketball, es uno de los nuevos ricos de la Euroliga, ya que para su primera aparición en la competición preparó un arsenal lleno de estrellas ya hechas al baloncesto europeo y con varios años y títulos de experiencia. La máxima expresión es Vasilje Micic (32 años), triple MVP y bicampeón de la Euroliga, el fichaje de campanillas para un Hapoel que se ganó el derecho a acceder al torneo ganando la pasada Eurocup.

Además del serbio, el club israelí apostó por otros veteranos como Elijah Bryant (31 años), que se ha colado en el mejor quinteto de la Euroliga, o Chris Jones (34), ex del Valencia Basket, y uno de los pívots más cotizados del momento, Dan Oturu (26). Todos ellos liderados por un mítico de los banquillos como Dimitrios Itoudis, que busca dar la sorpresa y meterse en su sexta Final Four siete temporadas después de la última de sus cinco seguidas en el CSKA de Moscú.

Las amenazas del Hapoel contra el Real Madrid

El Hapoel es el equipo más anotador de dos con una media de 60,1% de acierto y Bryant, el segundo jugador mejor valorado, sólo por debajo del MVP, Sasha Vezenkov, con 20,6 créditos. De ahí que Scariolo pusiese el foco más en las individualidades del Hapoel: «Estamos ante un equipo al que, si defiendes normal, con el talento anotador que tienen y la capacidad de jugar uno contra uno y pick and roll, posiblemente no tengas posibilidad de ganar».

«Tienes que hacer una defensa sobresaliente por esas acciones en las que son extremadamente buenos. No sólo por ser buenos per se, sino por tener muchos jugadores buenos. Puedes concentrar tu fuerza defensiva en un lugar o emparejamiento y luego hay tres más que pueden ser letales. Así que la clave es ser capaces de no descubrir demasiada manta para cubrir las fortalezas que tienen desde el perímetro», remarcó el técnico italiano, que restó importancia a las dos victorias del Real Madrid ante el Hapoel en la fase regular.

«La primera se decidió en la última jugada (74-75 en Bulgaria) y aquí le faltaba un poquito, algo de energía, fuerza…», aseguró Scariolo refiriéndose al segundo triunfo en un Movistar Arena sin público a finales de marzo (92-83). «Tendrán planes alternativos que sacarán a lo largo de la eliminatoria, indudablemente. Ahí nos encontramos bien, pero estamos hablando de un rival tácticamente muy rico, con un gran entrenador y jugadores con un nivel de experiencia tremendo», avisó sobre una serie que arranca a las 20:45 horas en Goya.